Son Dakika: Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş! Antalyaspor 2 golle yıkıldı

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi

İzmir'de oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Josef de Souza ile öne geçen Beşiktaş'ın diğer golü 30. dakikada Rosier'den geldi. Asisti yapan isim ise Ghezzal oldu.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunu iki kupayla tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Hutchinson'un attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortada kaleci Boffin'den seken topu iyi takip eden Josef de Souza, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

9. dakikada sağ kanattan gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Gökdeniz'in savunmaya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta, top yandan auta gitti.

24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin'in, Fredy'den sıyrılıp attığı şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

30. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, topla bir süre ilerledikten sonra yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Rosier, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

39. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Hutchinson'un yaptığı vuruşta, direkten dönen top kaleci Boffin'de kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

64. dakikada Fredy'nin pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda, kaleci Utku topu uzaklaştırdı.

74. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattan aktarılan topu kaleye göndermek isteyen Gökdeniz Bayrakdar'ın topuna son anda müdahale eden Josef de Souza, tehlikeyi önledi.

90 2. dakikada ceza alanı içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Veysel Sarı'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Müsabakayı 2-0 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Bünyamin, Nuri, Hakan, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Podolski

Beşiktaş: Utku, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Necip, Josef, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Larin