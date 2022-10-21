Son dakika: Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri için kura çekimi gerçekleştirildi Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti ve müsabakalar 8-9-10 Kasım tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Kupası 4. turuna 3. turda Kastamonuspor'u geçen Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş da dahil oldu. Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.
İşte eşleşmeler...
Kayserispor - Sivas Belediyespor
Erzurum FK - Esenler Erokspor
Eyüpspor - Yeşilyurt Ofspor
Göztepe - Bucaspor
Denizlispor - Şanlıurfa
Ümraniyespor - Efeler 09
Alanyaspor - Sakaryaspor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare Spor
Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
Kasımpaşa - 1461 Trabzon
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Samsunspor - Adanaspor
Altınordu - Bodrumspor
Galatasaray - Yeşilyurt Ofspor
Boluspor - Tarsus İdman Yurdu
Çaykur Rizespor - Kırklarelispor
Manisa FK - 23 Elazığ FK
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Beşiktaş - Serik Belediyespor
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Fatih Karagümrük - Kırşehir Futbol SK
Antalyaspor - Pendikspor