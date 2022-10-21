Son dakika: Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri için kura çekimi gerçekleştirildi Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti ve müsabakalar 8-9-10 Kasım tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Kupası 4. turuna 3. turda Kastamonuspor'u geçen Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş da dahil oldu. Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.

İşte eşleşmeler...

Kayserispor - Sivas Belediyespor

Erzurum FK - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Yeşilyurt Ofspor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfa

Ümraniyespor - Efeler 09

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare Spor

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Galatasaray - Yeşilyurt Ofspor

Boluspor - Tarsus İdman Yurdu

Çaykur Rizespor - Kırklarelispor

Manisa FK - 23 Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Fatih Karagümrük - Kırşehir Futbol SK

Antalyaspor - Pendikspor