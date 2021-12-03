Son dakika: Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri...

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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 4. turu geçen 27 takımın yanı sıra Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un da dahil olmasıyla 32 takımlı 5. turda eşleşmeler yapılan kura çekimiyle ortaya çıktı.

TFF'nin Riva'daki tesislerinde bulunan Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşen kura çekimi törenine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

İŞTE TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Kasımpaşa - Kocaelispor

Fatih Karagümrük - Bodrumspor

Kayserispor - Aksaray Belediye Spor

Sivasspor - Ankaragücü

Konyaspor - Ümraniyespor

Trabzonspor - Boluspor

Alanyaspor - Mardin 1969 Spor

Göztepe - Samsunspor

Hatayspor - Menemenspor

Antalyaspor - Giresunspor

Fenerbahçe - Afyonspor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor

Adana Demirspor - Ankaraspor

Gaziantep FK - Bursaspor

Galatasaray - Denizlispor

Beşiktaş - Altay

TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

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Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.