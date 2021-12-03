Son dakika: Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 4. turu geçen 27 takımın yanı sıra Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un da dahil olmasıyla 32 takımlı 5. turda eşleşmeler yapılan kura çekimiyle ortaya çıktı.
TFF'nin Riva'daki tesislerinde bulunan Orhan Saka Konferans Salonunda gerçekleşen kura çekimi törenine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
İŞTE TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR EŞLEŞMELERİ
Kasımpaşa - Kocaelispor
Fatih Karagümrük - Bodrumspor
Kayserispor - Aksaray Belediye Spor
Sivasspor - Ankaragücü
Konyaspor - Ümraniyespor
Trabzonspor - Boluspor
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Göztepe - Samsunspor
Hatayspor - Menemenspor
Antalyaspor - Giresunspor
Fenerbahçe - Afyonspor
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
Gaziantep FK - Bursaspor
Galatasaray - Denizlispor
Beşiktaş - Altay
TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?
Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.