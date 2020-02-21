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Futbol
Haber Giriş: 21.02.2020 - 20:25,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Türkiye Kupası yarı final programı açıklandı!

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Son Dakika | Türkiye Kupası yarı final programı açıklandı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final programını resmen açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final maçlarının programı şöyle:

3 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

4 Mart Çarşamba:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

21 Nisan Salı:

20.30 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

Son Dakika | Türkiye Kupası yarı final programı açıklandı

 

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