Son dakika: Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın için sözleşme yanıtı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi karşılaşma sonrası konuştu.

İşte Çebi'nin açıklamaları;

Artık futbolcularımız konuşacak. Onlar konuşsun. Hak ettiler. Biz de hak ettik, emek verdik. Onlar bu kupaların gerçek sahipleri. Hocamız, çalışanlarımız, oyuncularımız, sakatlarımız dahil hepsine camiamız adına teşekkür ediyorum.

Hayal değildi. İstiyorduk. Aldık da... İkisinin de aynı yerde alınması da ayrı bir güzellik. Uçak dolu gidiyoruz.

"SERGEN HOCAYLA İLGİLİ HER ŞEY ORTADA"

Sergen hocanın geleceği hakkında her şey ortada, ekleyecek bir şey yok. Beşiktaş taraftarı rahat olsun.

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