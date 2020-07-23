MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı!
GeriFutbol Son Dakika | Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 23.07.2020 - 13:33,Son Güncelleme:

Son Dakika | Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak.

Son Dakika | Türkiye Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle