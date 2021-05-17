Son Dakika: Türkiye Kupası finaline seyirci alınmayacak! Takımlara 250'şer kişilik kontenjan...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile yarın akşam oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finaline taraftar alınmayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Taraftarımızın Dikkatine! 18 Mayıs Salı günü Beşiktaş JK ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin seyircisiz olacağı tarafımıza iletilmiştir. Taraftarımız ile bir arada olamayacağımızı üzüntü ile belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

HER KULÜBE 250'ŞER KİŞİLİK KONTENJAN

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali için her iki kulübe 250'şer kişilik kontenjan ayrıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır."

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