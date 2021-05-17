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GeriFutbol Son Dakika: Türkiye Kupası finalindeki Beşiktaş-Antalyaspor maçının hakemi açıklandı!
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Futbol
Haber Giriş: 17.05.2021 - 14:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Türkiye Kupası finalindeki Beşiktaş-Antalyaspor maçının hakemi açıklandı!

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Son Dakika: Türkiye Kupası finalindeki Beşiktaş-Antalyaspor maçının hakemi açıklandı!

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak final maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Ali Palabıyık'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan yapacak.

Son Dakika: Türkiye Kupası finalindeki Beşiktaş-Antalyaspor maçının hakemi açıklandı

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