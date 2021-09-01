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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2021 - 22:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Türkiye - Karadağ maçı öncesi Altay Bayındır'a büyük destek!

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Son Dakika: Türkiye - Karadağ maçı öncesi Altay Bayındır'a büyük destek!

Son dakika haberi... Karadağ'ı 2022 Dünya Kupası eleme mücadelesinde Vodafone Park'ta konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda Altay Bayındır'a taraftarlar büyük destek verdi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 4. maçında Karadağ ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda, maç öncesi Altay Bayındır'a büyük destek verildi.

Maçın başlama düdüğü öncesinde Vodafone Park’ta kalemizi koruyan Altay Bayındır’a tribünler yoğun ilgi gösterdi.

Tribünler “Altay” diye bağırırken genç kaleci taraftarlara bu desteğinden ötürü alkışları ile karşılık verdi.

Son Dakika: Türkiye - Karadağ maçı öncesi Altay Bayındıra büyük destek

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