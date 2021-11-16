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Son Dakika: Karadağ - Türkiye maçı artık çok daha önemli... A Milli Takım için yeni ihtimaller! Belçika, Galler'i yenerse..

#A Milli Takım#Play-Off#Play Off A Milli Takım Belçika
Son Dakika: Karadağ - Türkiye maçı artık çok daha önemli... A Milli Takım için yeni ihtimaller Belçika, Galleri yenerse..

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Macaristan'ın sürpriz şekilde Polonya'yı mağlup etmetsiyle Play-Off hesapları bir hayli karıştı. Türkiye için bir başka umut daha doğdu. Belçika bu akşam favori çıktığı mücadelede Galler'i yener, A Milli Takımımız da Karadağ'da kazanırsa Play-Off'ta seri başı oluyoruz. İşte detaylar...

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin Cebelitarık'ı yeterli farkla yenmesi, Norveç ve Hollanda'nın puan kayıpları sonrası tablo iyice karmaşık bir hal aldı. Grubu lider bitiren takımın direkt Katar'daki Dünya Kupası'na katılacağı tabloda A Milli Takımımızın da ciddi bir şansı bulunuyor.

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Basit hesapla Norveç'in Hollanda galibiyeti durumunda, Karadağ'ı geçersek grubu lider tamamlayıp direkt Katar biletini elde ediyoruz. Hollanda'nın kazanması halinde ise Karadağ deplasmanında yenilsek de Play-Off'a katılıyoruz. Amsterdam'dan beraberlik çıkması halinde Türkiye'nin Karadağ karşısında alacağı 3 puan bize Play-Off'u getirecek.

PLAY-OFF'TA SERİ BAŞI OLMAK ÇOK ÖNEMLİ

Tek maç üzerinden ve ev sahibi takımın sahasında oynanacak Play-Off’ta, “seri başı” olmak büyük önem taşıyor. Dün gece Macaristan'ın sürpriz Polonya zaferi sonrası seri başı olma ihtimalimiz  de ciddi oranda arttı.

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MACARLARIN ARDINDAN BELÇİKA'NIN DA KAZANMASI GEREK

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Öyle ki bu akşam sahaya favori olarak çıkacak olan Belçika'nın Galler'i yenmesi, Türkiye'nin de Karadağ'dan galibiyet çıkarması durumunda Play-Off'a kalsak dahi seri başı olacağız. Karadağ maçını kazanamaz, grubu ikinci olarak tamamlarsak play-offta seri başı olma şansımız kalmayacak.

Bu da Play-Off'ta İtalya, Portekiz gibi bir rakiplerle eşleşmek ve o müsabakayı deplasmanda oynamak anlamına gelebilir.

Belçika Galler’i yenerse, tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta, “seri başı” kontenjanından dolayı ev sahibi olacağız. 

İŞTE TÜM İHTİMALLER

KATAR'A DİREKT UÇUŞ

A Milli Takım, iddiasız Karadağ deplasmanında kazanır; Norveç ise Türkiye ile aynı veya 1 farkla Hollanda'yı mağlup ederse 2022 Dünya Kupası'na direkt katılım sağlıyoruz.

PLAYOFF İHTİMALLERİ

Amsterdam'da oynanacak Hollanda - Norveç maçı berabere biter ya da Hollanda sahada galip ayrılırsa; Millilerimiz ise Karadağ'ı yenerse Play - Off maçları oynama hakkı elde ediyoruz.

HOLLANDA KAZANIRSA, YENİLSEK DAHİ PLAY-OFF GARANTİ

Hollanda'nın kazanması durumunda, Karadağ maçında mağlubiyet alsak dahi baraj maçlarına gidebiliyoruz. Bu noktada Norveç'in yiyeceği farktan en fazla 1 farkla yenilmemiz gerekiyor.

TÜRKİYE PLAY-OFF'A KALIRSA SERİ BAŞI OLUR MU? BELÇİKA'YA DUACIYIZ...

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Karadağ’ı yenip birinci olamazsak, seri başı olmak adına en güçlü rakibimiz Galler olacak. Belçika Galler’i yenerse, tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta, “seri başı” kontenjanından dolayı ev sahibi olacağız.

Maçın berabere tamamlanması durumunda ise Karadağ'ı en az 4 farklı yenmemiz gerek. Galler'in galip gelmesi durumunda ise 5 farklı kazanıp İsveç'i geçmeliyiz 

Son Dakika: Karadağ - Türkiye maçı artık çok daha önemli... A Milli Takım için yeni ihtimaller Belçika, Galleri yenerse..

 

BELÇİKA'DA ÖNEMLİ EKSİKLİKER 

Belçika'da, Galler karşısında önemli eksikler söz konusu. Lukaku, Eden Hazard gibi isimler maç kadrosunda yer almıyor. De Bruyne ise karşılaşmada forma giyecek.

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İşte eksikler;

- Lukaku
- Eden Hazard
- Batshuayi
- Courtois
- Tielemans
- Alderweireld
- Vermaelen
- Denayer
- Mignolet

TÜRKİYE'NİN GRUBU, SON PUAN DURUMU VE AKŞAMIN MAÇLARI

Son Dakika: Karadağ - Türkiye maçı artık çok daha önemli... A Milli Takım için yeni ihtimaller Belçika, Galleri yenerse..

 

 

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