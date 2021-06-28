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Futbol
Haber Giriş: 28.06.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Türkiye - Karadağ maçı 1 Eylül'de Vodafone Park'ta

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Son Dakika: Türkiye - Karadağ maçı 1 Eylül'de Vodafone Park'ta

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Karadağı ile 1 Eylül'de karşılaşacak

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Türkiye - Karadağ maçı 1 Eylül'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.

TFF'den yapılan duyuru şöyle oldu;

"Ay-Yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45'te başlayacak. Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan Milli Takım, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda oynayacak. Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile yapacak."

Gruptaki en zorlu rakipleri olarak görülen Hollanda'yı İstanbul'da 4-2 ve Norveç'i İspanya'da oynanan maçta 3-0 yenen Türkiye, grubun favori olmayan ekiplerinden Letonya karşısında 3-1 öne geçmesine karşın, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

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