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EURO2020
Haber Giriş: 10.06.2021 - 10:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Türkiye - İtalya maçında Fatih Terim ve Mircea Lucescu sürprizi!

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Son Dakika: Türkiye - İtalya maçında Fatih Terim ve Mircea Lucescu sürprizi!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım’da bugüne kadar görev yapan tüm teknik adamlara özel bir davet yollayarak Roma’ya çağırmıştı. Bu özel jeste sadece iki kişiden karşılık geldi. Lucescu ve Fatih Terim, Roma’da tribünde yer alacak.

Dev turnuvanın açılış maçında ev sahibi İtalya ile kozlarını paylaşacak A Milli Takımımız geri sayıma geçerken TFF Başkanı Nihat Özdemir de organizasyon için özel bir jestte bulunmuştu.

Bugüne kadar Ay-Yıldızlılar’da görev yapan tüm teknik adamlara Roma’da Milli Takımımız’ı yalnız bırakmaması adına davette bulunan Özdemir’in bu özel jesti beklenilen karşılığı bulmadı.

Fanatik'in haberine göre; TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından özel olarak organize edilen bu davete sadece 2 kişiden yanıt geldi.

Milli Takımımız’da Şenol Güneş öncesinde görev yapan iki tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu ve Fatih Terim turnuvanın açılışındaki dev maçta Türkiye Futbol Federasyonu’nun özel davetlisi olarak yer alacak.

Ayrıca iki deneyimli ismin Roma’da millerimizin kampına da özel bir ziyarette bulunarak başarı dileyeceği gelen haberler arasında.

Son Dakika: Türkiye - İtalya maçında Fatih Terim ve Mircea Lucescu sürprizi

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