Son Dakika: Türkiye-İtalya maçına Altay Bayındır damgası! Karadağ'daki hatadan sonra bir kez daha...

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2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında İtalya'yı konuk ederken, millilerin kalesini koruyan Altay Bayındır yaptığı hatayla mücadeleye damga vurdu.

A Milli Takım'da İtalya'ya karşı Portekiz maçında 11’de görev alan Orkun’un yerine Dorukhan, Zeki Çelik’in yerine Mert, Berkan’ın yerine Rıdvan İtalya karşısında görev yaptı. Burak Yılmaz’ın, Portekiz maçı sonrası milli takım kariyerine son vermesinin ardından kaptanlığı Hakan Çalhanoğlu üstlendi. Yine ilk 11’de Burak Yılmaz’ın yerine Enes Ünal forma giydi.

İtalya'ya karşı maça hızlı başlayan millilerimiz, Cengiz Ünder'in 4. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda önce oyuna dengeyi getiren İtalya, sonrasında kontrolü ele aldı ve 35. dakikada Cristante ile 1-1'i yakaladı. Bu golden 4 dakika sonra ise Altay'ın hatası sonrası İtalya öne geçti.

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A Milli Takım kendi sahasında oyun kurmak istediği esnada Altay Bayındır, topu rakibe verdi. Tonali topu bekletmeden savunma arkasına sarkan Giacomo Raspadori'ye aktardı. Onun karşı karşıya yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve İtalya öne geçti.

Altay Bayındır'ın kaptırdığı top millilerin kalesinde gol olarak görülürken, başarılı file bekçisi sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

KARADAĞ MAÇINDA KRİTİK HATA

A Milli Takım'daki ilk resmi maçına 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Karadağ mücadelesinde çıkan Altay, 2-0 öne geçmemize rağmen 2-2 sona eren maçta 90+6'da yediği golle dikkat çekmişti.

Risto Radunovic'in kullandığı serbest vuruşta barajdaki arkadaşlarıyla anlaşmazlık yaşayan ve kapattığı köşeden topu ağlarında gören milli kaleci, büyük üzüntü yaşamıştı.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Altay, "Frikikte 3 kişilik bir baraj oldu. Orada bir anlaşmazlık oldu. Golleri açıp izleyeceğiz. Tecrübe oldu hepimiz için ama bu seviyede tecrübeye de gerek yok. Üzgünüz. Bizler profesyoneliz. Hatalarımızı doğrularımızı içeride tartışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Konyaspor’un eski milli futbolcusu Ahmet Çalık, İtalya karşılaşması öncesinde unutulmadı. Milliler, karşılaşma öncesinde üstünde Ahmet Çalık’ın fotoğrafının bulunduğu tişort ile ısınmaya çıktı. Ayrıca, karşılaşma öncesinde milliler, ’Konya 2021, 5. İslami Dayanışma Oyunları 9-18 Ağustos 2022’ yazılı pankartla sahaya çıktı.

MİLLİ TAKIM, KONYA’DA 7’NCİ KEZ SAHAYA ÇIKTI

İtalya karşılaşmasında, taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı. Stadyum girişinde milli takımı karşılayan taraftarlar, oyunculara destek oldu. Öte yandan Konya’da 7’nci kez sahaya çıkan milliler, bin 26 gün sonra Konya’da bir maç oynadı. Karşılaşma öncesinde tribün koltuklarına Türk bayrağı bırakıldı. Ay-yıldızlılar, Konya’da son olarak EURO 2020 elemelerinde 8 Haziran 2019 günü son dünya şampiyonu Fransa ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

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İKİ TEKNİK ADAM BİR KEZ DAHA RAKİP OLDU

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve İtalya A Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, bir kez daha rakip oldu. 1990-91 sezonu Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1’inci Tur’unda Kuntz’un formasını giydiği Kaiserslautern, Mancini’nin formasını terlettiği Sampdoria ile eşleşti. Alman ekibi 19 Eylül 1990 tarihinde oynanan ilk karşılaşmayı Kuntz’un attığı golle 1-0 kazandı. 3 Ekim 1990 tarihinde oynanan ve Sampdoria’nın 2-0 kazandığı ikinci maçta ise Mancini bir gol kaydetti ve İtalyan ekibi tur atladı. İlk maçta Kaiserslautern’in kaptanlığını Kuntz, Sampdoria’nın kaptanlığını ise Mancini üstlenmişti.

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