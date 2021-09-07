Son Dakika: Türkiye, Hollanda'ya konuk oluyor! İşte Milli Takım'ın muhtemel 11'i

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında bugün deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Amsterdam’da Johan Cruyff Arena’da oynanacak ve TSi 21.45’te başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato’nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini yapacak. Mücadeleninin 4. hakemi ise Daniele Doveri olacak.

PORTAKALLAR BİR DAHA KAYBETMEDİ

Gruptaki ilk maçında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2’lik skorla geçmeyi başaran ay yıldızlı ekibimiz grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor. Milli Takımımız’a yenildikten sonra bir daha maç kaybetmeyen ve sonraki 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Portakallar ise grupta 2. sırada yer alıyor.

BURAK GERİ DÖNÜYOR

A Milli Takım’da kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz bugün Hollanda karşısında forma giyebilecek. Aday kadroya Hollanda’da katılan Ozan Tufan da A Milli Takım Teknik Direktört Şenol Güneş’in forma vermesi halinde bugünkü mücadelede sahada olabilecek. Grupta aynı saatte yine 10 puanlas 3. sırada yer alan Norveç sahasında Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. 7 puanla 4. basamakta bulunan Karadağ ise sahasında Letonya’yı konuk edecek.

12- Hollanda mücadelesiyle 2021’deki 12. maçına çıkacak A Milliler geride kalan 11 maçta 5 galibiyet aldı. 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı.

14- Türkiye ile Hollanda bugün 14. kez karşı karşıya gelecek. A Milliler, Hollanda ile yaptığı 13 maçtan 4’ünü kazandı, 5’ini kaybetti.

82- Şenol Güneş A Milli Takım’la 82. kez sahne alacak. Milliler deneyimli teknik adamla çıktığı 81 maçta 38 galibiyet aldı, 20 kez kaybetti.

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