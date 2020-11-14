Son Dakika | Türkiye GP'de yeniden kırmızı bayrak çıktı!
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'i sıralama turlarında yoğun yarış sonrası pilotlar yeniden pite çağrıldı. 15.55'te başlayan sıralama turları bu kez de Haas pilotu Romian Grosjean'in çakıl havuzuna girmesi sebebiyle durdu.
Formula 1 Türkiye GP sıralama turlarında kırmızı bayrak geldi. Şampiyona Direktörü Michael Masi, seansı durdurdu ve tüm pilotlar pite çağrıldı.
Pilotlardan çoğu yolu göremediklerinden şikayet ederken kırmızı bayrak ile sıralama turları durduruldu. Sıralama turları 15.55'te yeniden başladı. Ancak Haas pilotu Romian Grosjean çakıl havuzuna girince kırmızı bayraklar yeniden çıktı.
İLK SIRALAMA TURU TAMAMLANDI
2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk sıralama turu tamamlandı. Kevin Magnussen (Haas), Daniil Kvyat (AlphaTauri), George Russell (Williams), Romain Grosjean (Haas) ve Nicholas Latifi (Williams), sıralama turlarına veda etti.
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