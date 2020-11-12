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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

Son dakika | Türkiye GP öncesi koronavirüs şoku! Williams F1 Takımı Direktörü...

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Son dakika | Türkiye GP öncesi koronavirüs şoku! Williams F1 Takımı Direktörü...
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Williams-Mercedes Formula 1 Takımı Direktörü Simon Roberts, yeni tip koronavürüse (Kovid-19) yakalandı.

Williams Grand Prix Holding hisselerinin Dorilton Capital'a satılması sonrası geçici olarak takım direktörlüğüne getirilen Roberts'ın, Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

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Takımdan yapılan açıklamaya göre, hafif belirtileri bulunan Roberts, 10 gün tecrit altında kalacağı için Türkiye Grand Prix'sinin düzenleneceği İstanbul'a götürülmedi.

 

Son dakika | Türkiye GP öncesi koronavirüs şoku Williams F1 Takımı Direktörü...

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