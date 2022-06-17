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Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 'istifa' daveti!

#TFF#Mehmet Büyükeşi#Ankara
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonundan istifa daveti

Türkiye Futbol Federasyonu, bazı kurulların ve üyelerin istifalarını sunduğu, diğer kurulların da istifasının beklendiğini açıkladı.

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İşte TFF'nin açıklaması;

Ankara’da 16.06.2022 tarihinde gerçekleşen TFF Genel Kurulu’nda, Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi, bembeyaz yeni bir sayfa açmak hedefiyle önemli bir çağrıda bulunarak yargı ve diğer tüm kurullarımıza istifa etmeleri davetinde bulunmuştur.

Türk futbolunun bu yeni dönemde, daha şeffaf, güvenilir ve adaletli bir şekilde yönetiminin sağlanması için yapılan bu önemli davet karşısında şu ana dek, bazı kurullarımızın başkan ve üyeleri istifalarını Federasyonumuza sunmuştur.

Bu kapsamda; şu ana dek bu çağrıya sessiz kalan diğer kurullardaki tüm başkan, asıl ve yedek üyelerimize istifa davetimizi yineliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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#TFF#Mehmet Büyükeşi#Ankara

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