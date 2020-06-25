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Futbol
Haber Giriş: 25.06.2020 - 20:30,Son Güncelleme:

Son Dakika | Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig için kararını açıkladı!

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Son Dakika | Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig için kararını açıkladı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması yönünde karar alındığını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu

 

Son Dakika | Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig için kararını açıkladı

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