Son Dakika | Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Caner Erkin ve Arda Turan itirafı!

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

9-18 Kasım tarihleri arasındaki kampımız bugün başlıyor. Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayıp bu yılın maçlarını bitirmiş olacağız. Kadromuzu açıkladık. Şartlar gereği kadroda değişiklikler olabiliyor. Güzel bir aileyiz. Ortak hayaller, ortak akıl ve ortak çalışmayla hedefe gitmeye çalışıyoruz. Birinci hedefimizi başardık Avrupa Şampiyonasına gideceğiz. Elimizde bir kadro var. Bu kadroya girmeyi isteyen heyecan dolu oyuncularımız da var. Kadroya girmek isteyen oyuncularımız çalışmaya devam etsinler. Hepsinin izlendiğini bilsinler.

''CANER'E HOŞ GELDİN, HAYIRLI OLSUN DİYORUM''

Hiç katılmayanlar olabilir, yeniden katılacaklar olabilir. Yine bu oyuncularımızdan, geçmişte hizmetleri olan Caner Erkin bizimle. Cenk Tosun, Deniz, Berkay bizimle. Bu tip değişiklikler olabilir. Önemli olan takımımızı yukarı taşımak. Zamanı gelince, ihtiyaç olunca bütün oyunculara kapımız açık, Caner'e hoş geldin diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Değişikliklerin amacı istikrarlı bir kadro oluşturmak. Caner'in bize katkı vereceğini biliyorum. Hem oyuncu olarak hem de ağabey olarak.

Spor ve futbol hayatımızda ön planda ama insan sağlığı işin başında gelir. Son zamanda ülkemizde ve dünyada sıkıntılar var. Yakın zamanda İzmir depremini yaşadık. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Acılarını paylaşmanın yanı sıra üzerimize ne düşüyorsa gereğini yapmaya hazırız. Mart ayından beri ülkemizi ve dünyayı saran salgın sıkıntısını yaşıyoruz. Artarak devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah kısa zamanda düzelir. Bu sadece bizim değil dünyanın sorunu. Herkes kendinden başlarsa burada büyük mesafe alırız. İnşallah kısa zamanda biter. Sevdiklerimizin sağlığı için sevdiklerimizden uzak kalmamız gerek. Dikkatli olmakta yarar var.

''BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR'U KUTLUYORUM''

Biz de kamp ve toplantılarımızda dikkatli oluyoruz. Hastalığa bağlı olarak konsantrasyon ve sağlık sorunları olabiliyor. Bütün takımlarda bunu görebiliyoruz. Bütün futbolcular ellerinden geleni yapıyor. Dikkat dağıtmak için bu güzel oyunu oynamaya çalışıyoruz. Yakın zamanda kulüplerimizin Avrupa kupalarındaki başarısızlığı Şampiyonlar Ligi ve Uluslar Ligi'ni etkileyecek durumdaydı. Başakşehir ve Sivasspor'u kutluyorum. İnşallah daha başarılı olurlar. Milli Takım'ın da hedefi Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak ve Dünya Kupası'na katılmak. Uluslar Ligi'ne kötü başladık. Eylül ayını kötü geçirdik. Macaristan'ı yensek farklı olabilirdi. Şimdi önümüzdeki iki maçı kazanmak istiyoruz. Birinci de olabiliriz sonuncu da.

''ORTAK HAYALİMİZE KAVUŞMAK İSTİYORUZ''

Bu maçlarda birçok oyuncuyu görme şansımız oldu. Bunlara bağlı seyahat ve pandemi etkileri oldu. Oyuncu kadroları her takımda olduğu gibi bizde de değişti. İyi bitirmek istiyoruz. Birinci bitirirsek iyi olur. İkinci olursan diğer grubu birinci bitiren takımın Dünya Kupası elemelerindeki başarısına göre yeniden şansımız olabilir. Mart'tan itibaren bu kadro genişliğini biraz daha daraltacağız. Yeni oyuncular varsa onları da düşünebiliriz ama öncelikle iskelet kadroyu korumayı planlıyoruz. İyi oyuncularımız var. Elimizdeki oyuncuları geçen her oyuncuya kapımız açık. 7 Aralık'ta Dünya Kupası Elemeleri kurası var. Mart ayında da maçlar başlayacak. Bu süreçte herkesle görüşüp fikir alacağız. Neler yapabileceğimizi konuşacağız. Türk futbolunun geleceği için elimizden geleni yapıyoruz. Ben hem Milli Takım'ın başarılı olmasını istiyorum hem de futbolcularımızın üretken olmasını, dışarıya açılmasını istiyorum. Sadece takımın değil hepimizin zihinsel yorgunluğu olabiliyor. Sabıra ihtiyacımız var. Sabır teslimiyettir, dirençtir, güçtür. Zaman ve sabırla gülü olursunuz. Biz de çalışarak ortak hayalimize kavuşmak istiyoruz. Ülkemizin ekonomisi, insanımızın mutluluğu daha güzel olsun inşallah.

ARDA TURAN VE TAYLAN ANTALYALI...

Bütün oyuncuları takip ediyoruz. Sahneden önce çok çalışan bir grubuz. Kamplara da hazırlıkları böyle yapıyoruz. Caner uzun zamandır takip ettiğim. Şimdi bulunduğu yer olarak ihtiyacımız var kendisine ve başarılı olacaktır. Arda Turan için daha önce konuştuğum gibi çok beğendiğim, ülke futbolunun en önemli isimlerinden. Kendisinin de bildiği bir düşüşe girmiştir. Şimdi gayretle hem kendisi hem de takımı için bir gayretin içerisindedir. Caner gibi yine bu şekilde gayretlerini sürdürürse takımın kapısı herkese açıktır.

Taylan Erzurum'dayken de takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Orada ön libero oynuyordu. Galatasaray'da iyi oynuyor. Düşündüğümüz oyuncular arasında ama elimize olan başka isimler de var. Onları değerlendirmeyi istedik. Taylan çalışmasına devam etsin. Herkesi izliyoruz. Yurt dışında da takip ettiğimiz oyuncularımız var. Elimizdeki oyuncuları geçen isimler olursa onları düşünürüz.

''İYİ BİR SOL BEK BULURSAK 10 YILI KURTARIRIZ''

Hocalarımıza sesleniyorum; 'Elinizde varsa çok iyi sol bek. Bunu bilmek isterim. Genç bir sol bek ihtiyacımız var. İyi bir sol bek bulursak önümüzdeki 10 yılı kurtarırız. Yeni arkadaşlarımız var ama Milli Takım için eksikler buluyoruz. Aşama kaydetmeleri gerek. Sol ayaklı, defansif yönü iyi olan oyuncular olabilir. İki yönlü de oyuncular olabilir. Forvette de arayışlarımız uzun vadeli olacaktır. Diğer mevkilerde sorunumuz pek yok. Bu Milli Takım benim değil, hepimizin. Hepimiz gurur duymalıyız. Üzüntüyü ve sevinci paylaşıyoruz. Sevinçlerimizin daha fazla olmasını umuyorum.

CANER ERKİN: ''HEDEFİM KARİYERİMİN SONUNA KADAR...''

Uzun bir aranın ardından milli takıma dönen Caner Erkin ise şöyle konuştu;

''Şenol Hocama teşekkür ediyorum. Bizim hedefimiz Milli Takım'a katkı vermek. Ne zaman çağrılırsak buraya hizmet vermek istiyoruz. Hedefim kariyerimin sonuna kadar Milli Takım'a katkı vermek. Umarım bunu başarırım.''