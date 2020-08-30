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Voleybol
Haber Giriş: 30.08.2020 - 23:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu!

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Son Dakika | Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu!
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Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Avrupa Genç Kızlar Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu

Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, 2020 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek'in Zenica kentindeki finalde Sırbistan karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadeleyi etkili bir performans ortaya koyarak 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Milliler bu sonuçla Avrupa Şampiyonası tarihinde 2. kez şampiyonluğa uzandı.

Salon: Gradska Arena

Hakemler: Jasmin Husejnovic (Bosna-Hersek), Jakub Gall (Çekya)

Türkiye: Hanife Nur Özaydınlı, Lila Şengün, Sude Hacımustafaoğlu, İlayda Uçak, İpar Özay Kurt, Elif Su Eriçek (Gülce Güçtekin, Çağla Salih, Beren Yeşilırmak, Melisa Ege Bükmen, Sude Naz Uzun)

Sırbistan: Vrcelj, Kocarevic, Kurtagic, Savic, Uzelac, Osmajic (Gocanin, Cvetkovic, Savicevic, Tisma, Taubner)

Setler: 25-17, 16-25, 23-25, 25-16, 15-8

Süre: 105 dakika (19, 23, 27, 22, 14)

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