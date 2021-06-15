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Spor Arena
Haber Giriş: 15.06.2021 - 01:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Türkiye 1-3 ABD voleybol maçı (Maç sonucu)

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Son Dakika: Türkiye 1-3 ABD voleybol maçı (Maç sonucu)

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'ndeki 12. maçında ABD'ye setlerde 3-1 kaybetti ve üçüncü yenilgisini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 12. maçında ABD'ye 3-1 yenildi.

ABD, 12. maçından da galibiyetle ayrılarak bitime 3 karşılaşma kala Dörtlü Final'e kalmayı garantiledi. Milli takım ise turnuvadaki 3. yenilgisini yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip 13. maçında 18 Haziran Cuma günü Hollanda'yla karşılaşacak.

Hakemler: Collados Fabrice (Fransa), Shaaban Nasr (Mısır)
ABD: Larson, Drews, Thompson, Bartsch-Hackley, Hill, Washington (Wong-Orantes, Hancock, Poulter, Akinradewo
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Meliha İsmailoğlu, Ebrar Karakurt, Eda Erdem, Zehra Güneş (Şebnem Simge Aköz, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan, Kübra Çalışkan, Meryem Boz)
Setler: 25-21, 23-25, 25-15, 25-13

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