Son Dakika | Türk Telekom Stadı'nda kritik zirve! Fatih Terim'den ilk açıklama geldi!

Sessiz geçen transfer döneminin ardından çalkantılı günler geçiren Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in Salı günü düzenleyeceğini söylediği kritik basın toplantısı öncesinde sarı kırmızılı cephede hareketli saatler yaşanıyor.

Ligde bir dönem arka arkaya alınan başarısız sonuçlar ve tartışılan transfer politikası sebebiyle karşı karşıya gelen Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim, bugün bir araya gelerek kritik bir zirve gerçekleştirdi.

Türk Telekom Stadı'nda saat 15.30'da başlayan toplantıya Başkan Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal bizzat katıldı.

FATİH TERİM: ''HER ŞEY YOLUNDA''

Fatih Terim, toplantının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunurken ''Her şey yolunda'' sözlerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak ise NTV'ye yaptığı açıklamada ''Hocamız da tweet attı, hiçbir problem yok. Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM!

Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim arasındaki toplantının ardından Galatasaray, "Bu yol şampiyonluk yolu, kenetlenin başka Galatasaray yok" diyerek bir paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılı kulübün paylaşımında şu sözlere yer verildi;

''Bugün saat 15:30'da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır.

Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir.

23. şampiyonluğumuz içni tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye devam ediyoruz.

Bu yol ŞAMPİYONLUK yolu''

''FATİH TERİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR''

Galatasaray, ardından Fatih Terim'in fotoğrafını paylaşarak ''Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir'' sözlerini kullandı.

YARIN AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Öte yandan gözler Başkan Mustafa Cengiz yarın düzenleyeceği toplantıya çevrildi. Salı günü gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısından sonra basının karşısına çıkacak olan Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 6. haftasında 2-1 kazandıkları BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklama ile ayrılık dedikodularına manidar bir cevap vermişti.

"Kaybettiğinizde suçlu tektir, kazandığınızda kazanan herkestir. Bizde de öyle oldu. Çeşitli defalar Galatasaray ve Galatasaray taraftarlarından kopartıldım. Her geldiğimde bir şekilde kopartıldım. Bu sefer gelirken söz verdim ve sözümü tutmaya çalışıyorum. Herkes bu durumda benim ne yapacağımı bilmesine rağmen aslolan Galatasaray ve taraftar olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin hesaplarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Ancak yine söyledim. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim."

YUSUF GÜNAY'DAN AYRILIK İDDİALARINA CEVAP

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise deneyimli çalıştırıcının görevine Salı günü son verileceği yönündeki haberlere dün akşam nokta koydu.

Günayd, "Bu haber uydurma. Fatih Terim ile bu sezon şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Böyle bir karar çıkmayacak. Salı günü toplantımız var doğru ama Fatih Terim'in görevine son verileceği haberleri tamamen asılsızdır."şeklinde konuştu.