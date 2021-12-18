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Son Dakika: Türk Hakemliği için bir ilk! Cüneyt Çakır'dan sonra Halil Umut Meler...

#Halil Umut Meler#Cüneyt Çakır#TFF
Son Dakika: Türk Hakemliği için bir ilk Cüneyt Çakırdan sonra Halil Umut Meler...

Türk Hakemliği ilk kez elit kategoride iki hakemle birden temsil edilecek. Uzun yıllardır en üst düzey turnuvalarda ve finallerde ülkemizi başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır ile birlikte, Halil Umut Meler de Elit Kategori'de görev yapacak olan 32 hakem arasında yer aldı.

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UEFA, 2021-2022 sezonun ikinci yarısından itibaren geçerli olan hakem kategorilerini açıkladı.

Buna göre, Türk Hakemliği ilk kez elit kategoride iki hakemle birden temsil edilecek. Uzun yıllardır en üst düzey turnuvalarda ve finallerde ülkemizi başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır ile birlikte, Halil Umut Meler de Elit Kategori'de görev yapacak olan 32 hakem arasında yer aldı.

2017 yılında ilk kez FIFA Kokartı takan Meler, 30.05.2018'de 2. Kategoriye, 17.07.2020'de de 1. Kategoriye yükseldi. 35 yaşındaki hakemimiz, UEFA düzeyinde 3'ü Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve 2'si farklı finaller olmak üzere 42 müsabakada düdük çaldı.

UEFA'nın açıkladığı listeye göre, hakemler ve kategorileri şöyle:

Cüneyt Çakır / Elit
Halil Umut Meler / Elit
Ali Palabıyık / 1
Arda Kardeşler / 2
Abdulkadir Bitigen / 2
Yaşar Kemal Uğurlu / 2
Zorbay Küçük / 2
Melis Özçiğdem / Kadın 1
Neslihan Muratdağı / Kadın 2
Cansu Tiryaki / Kadın 2
Gamze Durmuş Pakkan / Kadın 2

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#Halil Umut Meler#Cüneyt Çakır#TFF

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