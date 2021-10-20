Son Dakika: Türk futbolu için kritik karar günü! Hakem hataları sonrası yeni model için zirve...

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Hakem tartışmaları her hafta gündemi meşgul ederken, Kulüpler Birliği de köklü bir değişim için düğmeye bastı.

Sabah'ın haberine göre; Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Koç, MHK çalıştayını yürüten Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve alt lig temsilcisi ile bugün saat 15.00'te Riva'da bir araya geliyor.

Toplantıya TFF ve MHK yetkililerinin de katılması bekleniyor. Hakemlik müessesesinin köklü bir değişime gitmesi için yapılması gerekenler, uygulanacak yeni yol haritası ve eğitimlerle ilgili sistem değişikliğinin ön planda tutulacağı bir toplantı gerçekleştirilecek.

LA LİGA MODELİ GELİYOR

Kulüpler Birliği, özellikle İspanya'da uygulanan hakem atama modelinin Türkiye'de de kullanılması için yaptığı çalışmaları tamamlandı. İspanya'daki hakem atamalarında kullanılan yapay zeka modelini hazırlayan şirketle anlaşarak Türkiye'ye özel bir yazılım yaptırıldı.

Hazırlanan program da bu toplantıda sunulacak. Yeni yazılımda; hakem atamaları, hakemlerin son iki yıldaki performansının not ortalaması ve hangi maçlarda nasıl performans ortaya koyduğunun detayları yer alacak.

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AKRABA İLİŞKİLERİ BİTİRİLECEK

İstenilen yeni hakemlik düzenlemesinde şeffaflık esas alınacak. Hakemlerin göreve ilk başladığı andan itibaren akraba ilişkileri, yeterlilikleri takip edilecek. Uygulama hayata geçerse hakem seçme kriterleri değiştirilecek. Ayrıca MHK'nin yapısı, İl Hakem Kurulları, Bölge Hakem Kurulları gibi organlarda da köklü değişim olacak.

HAKEM NOTLARI GİZLİ TUTULMAYACAK

Hakemlerin eğitim ve maaş gibi giderleri Kulüpler Birliği tarafından karşılanacak ve bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ile yetki paylaşımı yapılacak. Ayrıca hakemlerin maç performansları MHK'nin bünyesinde gizli olarak tutulmayacak ve o hafta kamuoyuna nedenleriyle birlikte açıklanacak.

METİN TOKAT BIRAKTI!

Merkez Hakem Kurulu'nda dün flaş bir ayrılık gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu, Metin Tokat'ın MHK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Tokat'ın istifası üzerine yeni bir atamayla Ferhat Gündoğdu'nun MHK üyesi olarak yeni görevine başlayacağı ifade edildi.