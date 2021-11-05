Son Dakika: Türk futbolu Avrupa'da nefes aldı! Fenerbahçe için çarpıcı iddia... "Vazgeçilmezler, sezon sonuna kadar..."

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde C, D, E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı ve dördüncü hafta müsabakaları sona erdi

D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Royal Antwerp deplasmanından ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 8. dakikada Mert Hakan Yandaş, 16. dakikada Maximilian Meyer ve 29. dakikada Mergim Berisha kaydetti.

Bu sonucun ardından D Grubu'nda Eintracht Frankfurt 10 puanla lider, Olympiakos 6 puanla ikinci, Fenerbahçe 5 puanla üçüncü, Royal Antwerp 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.

Bir diğer temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nda, Olimpik Marsilya, konuk ettiği Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Fransa temsilcisi, 33. dakikada penaltıdan Arkadiusz Milik ve 82. dakikada Dimitri Payet, konuk ekip ise 45 7. dakikada Felipe Anderson ve 49. dakikada Ciro Immobile ile ağları sarstı.

Galatasaray, dördüncü hafta sonunda E Grubu'nda 8 puanla liderliğini korudu. Lazio 5 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 4 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 2 puanla dördüncü sırada yer aldı.

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SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

UĞUR MELEKE: TÜRK FUTBOLU NEFES ALDI

Dün saat 20:45 sularında Avrupa ülkeler sıralamasında 19’uncu basamaktaydık. Üstümüzdeki 4 ülkeyle (Hırvatistan, Yunanistan, G.Kıbrıs ve Çekya ile) çok küçük puan farklarımız söz konusuydu. Ve bu sezonu eğer 15’inci basamağa tırmanarak bitiremezsek 2023’te bizi bir felaket senaryosu bekliyor: Avrupa’ya artık 5 değil 4 takımla gidebileceğiz. Bunların biri Şampiyonlar Ligi, üçü Konferans Ligi ön elemesine... Ve bu 4 takımımız da üçer ön eleme oynamak zorunda kalacaklar.

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ŞUBAT KURASINA GÖZ KIRPTI

Tüm bu felaket senaryosundan kurtulabilme ihtimalimiz temsilcilerimizin Şubat’ı görmesine bağlı. Dün bu açıdan Türk futbolunun kader gecelerinden biriydi ve Galatasaray’la Fenerbahçe’nin aldığı iyi sonuçlar umutlandırdı bizi. Galatasaray, 160 dakikasını çok akıllı oynadığı Lokomotiv eşleşmesinden toplamda 4 puan çıkararak işin büyük kısmını halletti. Galatasaray’ın artık Şubat kurasında olması kesin gibi. Fenerbahçe de Antwerp’ten 4 puan alarak en azından grupta ilk üçü büyük ölçüde garantiledi. Bu sezon Avrupa Ligi grup üçüncülerinin de Konferans Ligi’nde devam etmeleri söz konusu. Sarı lacivertliler de dün geceki hayati galibiyetle Şubat kurasına göz kırptı bence.

3 PUANI KALiTE FARKI GETiRDi

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Galatasaray’ı dün gece Lokomotiv karşısında 1-0’a organize takım duruşu ve geçiş hücumları taşıdı. Ancak sarı kırmızılılar ne zaman takım duruşunu ikinci plana atıp risk aldı, maç da Rus ruletine döndü zaten. Fenerbahçe’yi Antwerp önünde galibiyete taşıyan detaysa kalite farkıydı. On beş gün önceki ilk maçta da net bir şekilde görmüştük: Fenerbahçe, Antwerp’ten fersah fersah kaliteli bir takım. Kadıköy’de 20 ile 45 arası oynanan oyun bir düğmeye basılmışçasına durmasa, Fenerbahçe 46’da kontak kapatmasa zaten Antwerp İstanbul’dan da fark yiyerek ayrılacaktı.

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Fenerbahçe dün zincirlerinden arınmış bir ilk yarı oynadı. Mert Hakan ve İrfan Can’ın soloları dahi maçın farka gitmesine yetti. Pereira bir sonraki maçta daha fazla kaliteli oyuncusunu bir arada sahada bulundurabilecek anlayışı benimserse, Pire’den de istediğini alabilecek güçte Fenerbahçe.

GÜNTEKİN ONAY: SOSA, MERT HAKAN VE İRFAN FARKI

Fenerbahçe ilk dakikadan itibaren son derece güvenli ve galibiyet odaklı bir kimlikle başladı. Üst üste alınan kötü sonuçlara rağmen bu görüntünün nedeni orta alan ve hücum hattındaki değişikliklerdi.

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Orta sahada Sosa-Meyer-Mert Hakan; önlerinde İrfan Can ve en uçta Berisha... 5 farklı isim Fenerbahçe’nin çehresini tamamen değiştirdi. Her şeyden önce oyunun merkezi 2 kişiyle değil ‘nihayet’ 3 kişiyle kontrol edildi.

MERKEZDE 3 KiŞi

Vitor Pereira haftalardır merkezi 2 kişiye emanet etmekte ve orta alanı kontrol etmekte zorlanıyordu. Ayrıca bu 3’lünün ve İrfan Can’ın pas kaliteleri çok daha yüksek olunca Fenerbahçe oyunun kontrolünü ele geçirdi ve Mert Hakan, Meyer ve Berisha’nın golleriyle Antwerp’in gardını tamamen düşürdü. Özellikle Mert Hakan ve Berisha’nın şık golleri doyumsuzdu.

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Dün ilk yarıda Fenerbahçe’yi büyük keyifle izledik. Deyim yerindeyse Antwerp’i ezdiler. Özellikle İrfan Can ve Mert Hakan çok kaliteli işlere imza attı. Sosa gibi bir ustanın da oyun aklı eklenince Fenerbahçe, Antwerp karşısında kalite olarak zirve yaptı ve sezonun en iyi 45 dakikasını oynadı.

PEREİRA’NIN KAFASI KARIŞACAK!

İkinci yarıda kaybedecek bir şeyi olmayan Belçika ekibi, önde baskıyla oyunu Fenerbahçe yarı sahasına yıksa da, takım halinde iyi savunma yapan temsilcimiz rakibine şans tanımadı. Oyuna sonradan giren Rossi ile 2 net fırsattan yararlanamayan Fenerbahçe dün gece ‘tamam mı, devam mı?’ niteliğindeki maçı görkemli bir galibiyetle kazandı.

Farklı isimlerle oynanan iyi futbol belki Perreira’nın kafasını karıştıracaktır ancak görünen o ki bu Sosa, Mert Hakan ve İrfan Can’dan vazgeçilmez.

Dün gece sadece 3 puan değil, sezonun geri kalan kısmı için de umut ve ışık veren bir Fenerbahçe izledik.