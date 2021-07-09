Son dakika: Türk futbolcu Yusuf Demir Barcelona'ya transfer oldu! 10 milyon Euro

Barcelona'dan yapılan açıklamada 500 bin Euro'ya kiralık transfer edilen Yusuf Demir'in satın alma opsiyonu ise 10 milyon Euro.

Barcelona'nın Türkçe hesabının konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Barcelona B, Rapid Wien'den Yusuf Demir'i 500 bin Euro bedelle bir sezonluğuna kiraladı.

Ayrıca kulübümüzün 10 milyon Euro'ya oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Hoş geldin Yusuf Demir

TÜRKİYE DE İSTEDİ ANCAK AVUSTURYA'YI SEÇTİ

18 yaşındaki Yusuf Demir, Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas'ın girişimlerine rağmen Avusturya Milli Takımı'nı seçmiş ve Mart ayında Avusturya ile Dünya Kupası elemelerinde maça çıkmıştı.