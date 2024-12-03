Son Dakika: Tuncay Şanlı ile yollar resmen ayrıldı

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TFF 1. Lig'de son olarak Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Ümraniyespor'da teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada ayrılık kararı alındığı ifade edildi.

Kırmızı beyazlı ekip son 4 maçta galibiyet elde edememişti. Ümraniyespor son iki haftada Pendikspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından birer puanla sahadan ayrılmıştı.

Ümraniyespor'dan yapılan duyuru şöyle;

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı almıştır.

Emek ve özverileri için Tuncay Şanlı ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.