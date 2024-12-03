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Son Dakika: Tuncay Şanlı ile yollar resmen ayrıldı

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#Tuncay Şanlı#Ümraniyespor#1. Lig
Son Dakika: Tuncay Şanlı ile yollar resmen ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 16:20

1. Lig ekibi Ümraniyespor'da teknik direktör Tuncay Şanlı ile yol ayrımına gidildi.

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TFF 1. Lig'de son olarak Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Ümraniyespor'da teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada ayrılık kararı alındığı ifade edildi.

Kırmızı beyazlı ekip son 4 maçta galibiyet elde edememişti. Ümraniyespor son iki haftada Pendikspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından birer puanla sahadan ayrılmıştı.

Ümraniyespor'dan yapılan duyuru şöyle;

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı almıştır.

Emek ve özverileri için Tuncay Şanlı ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

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#Tuncay Şanlı#Ümraniyespor#1. Lig

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