Son Dakika: Tuncay Şanlı ile yollar resmen ayrıldı

Güncelleme Tarihi:
TFF 1. Lig'de son olarak Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Ümraniyespor'da teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada ayrılık kararı alındığı ifade edildi.
Kırmızı beyazlı ekip son 4 maçta galibiyet elde edememişti. Ümraniyespor son iki haftada Pendikspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından birer puanla sahadan ayrılmıştı.
Ümraniyespor'dan yapılan duyuru şöyle;
Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Tuncay Şanlı ile yollarını ayırma kararı almıştır.
Emek ve özverileri için Tuncay Şanlı ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.