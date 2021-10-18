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Son Dakika: Tümer Metin'den Vitor Pereira'ya Jose Sosa sorusu!

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Jose Sosa

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında çarpıcı yorumlarda bulundu.

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Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek liderliğe yükseldiği mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Müsabakanın hakemi Ali Şansalan'ın yönetimini kötü bulduğunu belirten Tümer Metin, Kim'in gördüğü kırmızı kartta faul olmadığını savundu. Metin ayrıca Vitor Pereira'nın kırmızı karttan sonra üçlü savunmaya devam etmesini de eleştirdi.

Tümer Metin'in açıklamaları şu şekilde:

İlk yarıda iyi bir maç izledik. Kim'in atılmasından sonra bile oyun değişmedi. Muhtemelen Ali Şansalan ilk 45 dakikadaki kararlarıyla bu akşam kamuoyunu meşgul edecek. Ali Şansalan kötü bir ilk yarı yönetti. Kim'in gördüğü kartta bana göre faul yok. Ben oynatırım ama faulü çaldıysan kartı göstermek zorundasın. Kırmızı karttan sonra maçın seyti değişti, temposu değişti. Planlar da değişti. Maçı nasıl bitiririm, skoru nasıl koruyabilirim duygusuyla yaklaştı Fenerbahçe. Biraz ilk yarının önüne geçen kararlar verdi. Maçın hakkı topa sahip olma açısından, Abdullah Avcı'nın son bölümdeki tercihleri ve bireysel performanslar nedeniyle Trabzonspor'a yazacağını söylemeliyiz. Oyunun ruhunu bilen hakem oyuncudan rol çalmaz. Ali Şansalan bugün maçın önüne geçti. İki güzide takımı konuşmak yerine Türkiye Ali Şansalan'ı konuşacaksa maçın önüne geçmiş demektir. Orada bir tutarsızlık oluyor. Hakem konusunda ince eleyip sık dokurum ben. Oyuncunun gözü başkadır, hakemin gözü başkadır. Hakem yorumcularıyla 10 senedir aynı masada oturup program yapmışlığımız da vardır. Onlar kural kaide ile yönetebilirler. Bu işin sadece kuralı değil duygusu olduğunu da bazen kaçırıyorlar. Sık sık da anlaşamadığımız olur. İkinci sarı karta ben inanmadım. Faulü verdiysen sarıya mecbursun zaten. Oyunun da bütün gidişatını değiştiren bir hamle oldu bu. Kötü bir gece geçirdi Ali Şansalan. Burası gerçek.

Vitor Pereira'ya eleştiriler

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Geriye de düşebilirsin ama bazen maç bildiğinden farklı oynamayı emreder. Üçlüden vazgeçmezsen 10 kişi kalmışken üçlüyü kurgulamış oluyorsun ama 11'e 11'ken 3'lü düşünmüşsün sen aslında. 3'lünün en önemli parçasını kaybetmişsin, orta sahanın tüm dengesini sağlayan adamı da geriye çekmişsin. Senin omurgan kırılmış, burada tavır değiştirmeliydin. Kim atıldı, döndü Pereira kulübeye, Tisserand'ı sahaya sürdü Rossi'yi de çıkardı veya Crespo'yu Mesut'u çıkardı sen düzeni bozmadan devam etmedin. Bir oyuncuyu oraya çektin, sonra ne oldu? Hiç çıkamadın.

Jose Sosa sorusu

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Sezon başından beri muhafazakar tutumunu sergiliyor Pereire, kararlı gidiyor tamam anladım. Şunu da sormamız gerekiyor o zaman, Crespo-Gustavo ikilisi niye Sosa-Gustavo değil? Solda Rossi ile başlayacağına neden Pelkas değil? 2. golü yiyince sahaya atıyorsun ama başta neden sahada değiller? Hocalar tarafından düşünmeyi adet edindik. Onlar da biz burada oturup eleştiriyoruz ona kızıyorlar, antrenman değerlerini bilmiyorsun diyorlar. Onlar gibi düşünmeye çalıştığımızı söylüyorum. Zaten o muhafazakar tavırdan vazgeçmeyişini eleştiriyoruz zaten. O yüzden diyoruz ki o zaman Tisserand'ı neden almadın 3 stoper devam etmedin? Her ne kadar tartışılan hakem kararları olsa da Pereira'nın da kafa yorması gereken yerler olduğunu, 9 hafta tamamlanmışken söylemek istiyorum.

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"Fenerbahçe lehine 5 eyyam faulü çaldı"

Kim'i attıktan sonra 5 tane eyyam faulü çaldı Fenerbahçe lehine, orta sahada şurada burada. Tam olarak anlatmak istediğimiz bu. Neler gördük, ben geçtim o dergahtan. Anlatmak istediğim bu. Hakemler standardı korumak zorunda. Sadece kural kitap ile değil, duyguları da kontrol edebilmek işin içine katmak gerekiyor. Oynarken de çatışıyorduk, yorumlarken de hakem hocalarıyla zaman zaman ayrı fikirlerde oluyoruz. Biraz da futbolcu tarafından düşünmesi gerekiyor hakemlerin"

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Jose Sosa

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