Son Dakika: Tümer Metin'den Vitor Pereira ve Mesut Özil sözleri! "Real Madrid'de bile bunu yapmadı..."

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Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

Tümer Metin, kadro tercihi ve oyuncu değişikliği kararları sebebiyle teknik direktör Vitor Pereira'yı sert şekilde eleştirdi.

Tümer Metin'in sözlerinden öne çıkanlar bu şekilde:

"Fenerbahçeliler neden Fenerbahçe'y e gönül verdiğini anlatmalı. 103 gollü şampiyonluk neden anlatılıyor? 2 gol yerse 3. golü atabilir diye. Sezon başından beri Pereira'yı eleştirirken kendimizi de tutarak 'çalışıyor, deniyor' falan diyorduk. Rakibe de 1 tane pozisyon vermezsin mücadeleni ön plana koyarak ona bir şey demem ama öyle bir şey yok. Bir şey üretmeden 2 gol atıyorsun, 2 tane de savunma oyuncusundan gol yiyorsun. Galatasaray maçından sonra yolları ayırırdım"

"Haftayı kurtardı, bir tane akıl yürütme görmedik takım üzerinde. Aynı ezberle bu takımı düşünemezsiniz. Son dakika oyuna giremleri gördünüz mü? Yarın öbür gün ayrılırsa merak ediyorum. Bu kadar zor bir oyun değil bu. İşleri bu kadar karmaşık hale getirmek zor. Zaten oynatabileceğin forvet belli. Sürekli saha kenarında bir not tutma var. Bu notlarda ne yazıyor merak ediyorum"

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"Kadrosunda, İrfan, Mesut, Pelkas, Berisha gibi oyuncularınız var ve maçı korner atmadan tamamlıyorsunuz... Olacak iş değil. Maç başlar gol gelmez, mücadeleniz ön plana çıkar anlarım. Neden İrfan Can diye bağırıyor taraftar. 65. dakikada Gustavo'yu, Muhammed'i Valencia'yı çağırmıyor, insanlar bağırıyor diye İrfan'ı çağırıyor. Neden isyan oluyor tribünden, Fenerbahçe'nin büyüklüğünden dolayı. Yakışmıyor, yakışmıyor..."

"Ben Fenerbahçeli değilim ama Fenerbahçe formasını giymek nasip oldu. Ben oynarken yukarıdan esen rüzgarı hissettim, Fenerbahçe çok büyük bir kulüptür, bu ülkenin en büyük camialarından biridir belki de birincisidir o kadar da net söyleyeyim. Bu işler Fenerbahçe'nin geninde yok, Fenerbahçe'nin oyununu mücadeleyle anlatamazsınız, anlatanla da yolları ayırırsın bu kadar basit"

"Bir teknik adamın var, takımın da yıldızları vardır. Bu yıldızlar da dünya klasmanındaysa 1 tanesi mesela, Mesut Özil formayı kapmak için Real Madrid'de Arsenal'de bu çabayı sarf etmedi. Formayı kapabilmek için savaş veriyor adam. Pereira'yı kırabilmek için sırf. Biz neden Pereira'yı sürekli neden yıldızları oynatacak mı diye konuşuyoruz? Hocalığın olaylarından birisi de bunları nasıl eğiteceğim ve nasıl daha iyi antrene ederim olmalı. Yaparsan da çıkıp fayda sağlarsın. Şu maça İrfan Can'la başlamamanın izahı olabilir mi?"

"Bir teknik adamın var, takımın da yıldızları vardır. Bu yıldızlar da dünya klasmanındaysa 1 tanesi mesela, Mesut Özil formayı kapmak için Real Madrid'de Arsenal'de bu çabayı sarf etmedi. Formayı kapabilmek için savaş veriyor adam. Pereira'yı kırabilmek için sırf. Biz neden Pereira'yı sürekli neden yıldızları oynatacak mı diye konuşuyoruz? Hocalığın olaylarından birisi de bunları nasıl eğiteceğim ve nasıl daha iyi antrene ederim olmalı. Yaparsan da çıkıp fayda sağlarsın. Şu maça İrfan Can'la başlamamanın izahı olabilir mi?"

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"Pelkas'a ihtiyacın yok mu ben anlamıyorum. Ben fena bir hücum oyuncusu değildim oynarken. Eğer bu izlediğim Fenerbahçe'nin hücumda Pelkas gibi birine ihtiyacı yoksa ben bırakayım, bir daha da futbol izlemeyeyim. Futbol hakkında konuşmayayım. Peki Fenerbahçe'nin Pereira'ya ihityacı var mı? Pereira yüzde 100'ünü de verse Fenerbahçe'ye yetmez"

"Fenerbahçe'nin onuru, savaşması Pereira'nın eline kalmaz. Arkadaşım sen bugün var, yarın yoksun. Fenerbahçe 110 120 yıllık çınar. Fenerbahçe'yi onurlandırmak sana kalmaz. Sen bugün elçisin burada. Başarırsan karşılığını alacaksın, başaramazsan da gideceksin."

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"Crespo 2 tane Zidane çalımı attı, 1 tane topun üzerinde döndü, iyi oynadı diyorlar. Gol asist var mı? O da yok. Bu tip oyuncular size uzun yarışta bir kaç hafta ön plana çıkarak rol çalabilirler. Ama sezonun geri kalanını yıldızlar kötürür. Klopp, Guardiola'nın ağzından böyle şeyler duyuyor mudur acaba. Fenerbahçeli oyuncular ne oynadığını bilmiyor, eminim bundan"