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Son Dakika: Tümer Metin'den Salih Uçan patlaması: 'Beşiktaş'a geldin mi? Acilen...'

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Son Dakika: Tümer Metinden Salih Uçan patlaması: Beşiktaşa geldin mi Acilen...

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Antalyaspor deplasmanında 2-0'dan geriye dönüp 3-2 kazandığı maçı Tümer Metin yorumladı. Metin, Salih Uçan'ın Beşiktaş performansına eleştiriler getirdi.

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SERGEN HOCA'YI DÜŞÜNDÜRDÜ

Bazen şartlar teknik adamları deneme, yanılmaya götürür. Hem rotasyon, hem sakatlıklar, Sergen Hoca'yı daha fazla düşünmeye itti. 'Nasıl oynarım? Nasıl kazanırım?' gibi şeyler düşündü. İkinci yarı kısmen fabrika ayarlarına döndü, Beşiktaş'ı rakip yarı sahaya yerleştirdi ve golleri arka arkaya bularak galibiyet geldi.

Güntekin Onay yazdı: İlk yarı fantezi ikinci yarı kalite ve ciddiyet

Güntekin Onay yazdı: İlk yarı fantezi ikinci yarı kalite ve ciddiyet

BARDAĞIN DOLU TARAFI...

Beşiktaş için bardağın dolu tarafı; Dortmund gibi zor bir maçtan sonra, eksik oyuncular, sakatlıklar olmasına rağmen 2-0'dan dönmesi. Boş tarafı ise, sezonun içinde daha az dakika şans bulan oyuncuların maça gösterdikleri tutum. Bildiğim, tanıdığım Sergen Hoca'nın oyuncuya yaklaşım durumuyla çok bağdaşan bir durum değil. Orada çekidüzen vermesi gereken oyuncular var.

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BELKİ DE DÜŞÜNMEDİ

Antalyaspor oyununun ikinci yarısında hiçbir şey yapmadı. Ne defansif, ne de ofansif olarak yoktular. Beşiktaş yoğun bir maç temposuna girecek. Sergen Hoca belki de bu kadar efor harcayacaklarını düşünmedi. İki sakatlık planları bozdu. Bu kadar eksik, 2-0'dan geri dönüş, oldukça önemli.

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SALİH UÇAN KARAR VERMELİ

Atiba yorgun, Miralem Pjanic 'Dinlenelim' demiş olabilir. Sergen Hoca da oraları iyi okur. Josef yorgun ama herkesten diri. O yüzden Salih Uçan fark yaratmalı. Salih Uçan 'İkinci yarı oynasam, Ghezzal ve Larin ile daha iyi olabilirdim' diyebilir. Ancak onu ben yorumlarım. Salih Uçan'ın acilen karar vermesi lazım. Alanya'da kaldın mı, Beşiktaş'a geldin mi? Beşiktaş'a geliş nedenlerini sorgulaması lazım. Yeteneklerini sergileyemiyor. Kabuğunu yırtamazsa kaybolup gidenlere çok şahit olduk. Buralar çok önemli. Bir bakarsın, oynayacak maç kalmaz.

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Sergen Yalçın: İlk 45 dakika böyle bir kaos, zorluk yaşamamıştık

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