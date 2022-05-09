Son Dakika: Tümer Metin'den Mert Hakan Yandaş'a sert eleştiri! "Rahatsız edici bir hareket, kabul edilebilir bir tarafı yok!"

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Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi masaya yatırdı.

Siyah beyazlı ekipte Batshuayi ve Larin'i eleştiren Metin, Fenerbahçe'de ise tıpkı Galatasaray maçından sonra olduğu gibi Mert Hakan Yandaş'ı hedef aldı.

Tümer Metin'in Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yorumlarından öne çıkanlar şu şekilde:

"VALERIEN HOCA KOLUNU KANADINI KIRDI"

"Batshuayi'nin çıkışı falan normaldi ama Ghezzal'ın çıkışıyla Valerien hoca kolunu kanadını kırdı. İsmail Kartal da Serdar Dursun'a oyunda kaldığı süre içerisinde nasıl tahammül etti ona anlamadım. O çıkana kadar 10 kişi oynadı Fenerbahçe. 15 gol atıyorsa Serdar Dursun beklentiyi karşılamış demektir ama Fenerbahçe'nin santraforunun seyirciyi de tatmin etmesi lazım. Sorun sokakta taraftara ilk almak istediğimiz santrafor dersiniz. Serdar Dursun'un önümüzdeki sezon tek forvet olabileceğini düşünen var mı? Kalsın, sıkışınca içeri atarsın forveti çiftlersin mesela. Futbolcudan önce salona giren, kendisine fizik olarak da bakan hocalar için şöyle bir tespitim var, Valerien Ismael böyledir demiyorum, olabilir mi diye soruyorum. Fiziki şartlara bu kadar umursuyorsan Ghezzal gibi oyuncular için 75'te tabela kalkar. Onun o narin yapısı maçın sonunu kaldırır mı diye. Ghezzal'ı çıkarırsan hele ki yorulmamışken bir bacağını kaybediyorsun demektir"

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"BU SAATTEN SONRA OYNAMASINA GEREK YOK"

"Beşiktaş'ın gidişatında hücum oyuncularının ne yapacağı önemliydi. Larin neredeyse boş kaleye atamamış, Batshuayi penaltı kaçırmış. Zaten sezonun genelinde bu iki ismin gol eksikliği nedeniyle Beşiktaş bu sezonu böyle geçirdi. Batshuayi'nin bu saatten sonra oynamasına da gerek yok. Geçen hafta oyundan çıkarken yaptığından sonra oynamaz diye tahmin ediyordum. Bathsuayi'yi sağ kenar oynatırdım, Atiba'yı, Larin'i kim olursa olsun oynatırdım ama Kenan'ı oynatmazdım. Kuntz'un Kenan üzerinden açıklaması etkili oluyor gibi oluyor ama bir hücum oyuncusundan defansif katkı almak ekstra bir şey olabilir ama sağ çizgi oyuncusu olabilmesi çok olası değil"

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"MERT HAKAN'IN YAPTIĞI GÜZEL BİR HAREKET DEĞİL"

"Beşiktaş rakibi bozmaya yönelik oyun seçti. Yıldızlar da bu maçlarda belli olur. Her hafta söylüyorum, Mert Hakan hakemle veya saha içi dışı tüm faktörlere harcadığı mesaiyi ayağına harcadığını görmedik. Yorulmuyor da o mesaiyi sahadan başka yere harcamaktan. Bir de Mert Hakan'ın her rakibiyle olan pozisyondan sonra elini karşısındakinin ensesine götürmesi güzel bir hareket değil. Bir baba figürü, ağabey figürü gibi o rahatsız edici bir hareket. Küçük bile olsa günün sonunda aynı sahadasın. Aynı seyircinin önündesin. Aynı görüntünün içerisindesin. Ekrana yansıyan görüntüde kabul edilebilir bir tarafı yok bana göre."

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"BİZ SERGEN'LE FENERBAHÇE MAÇLARINI BEKLERDİK"

"İrfan Can'ın da üzerindeki baskıyı atamadığını düşünüyorum. Herkesin ondan beklentisinin onda baskı yarattığını düşünüyorum. Bazı oyuncular böyle türbülansa girer ama bir çıkış maçı yakalar maçı taşır. Ona öyle bir maç da gelmedi bir türlü. Espriyle karışık biz Sergen Yalçın'la birlikte Fenerbahçe derbilerini bekliyorduk. Sezonun tamamını silelim morali yukarı çekelim diye"