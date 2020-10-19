Son Dakika | Tümer Metin'den flaş Fenerbahçe iddiası! "Son kez şansını kullandı..."

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği mücadelenin ardından canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni kadrosunu 'olağanüstü' olarak nitelendiren Tümer Metin, ayrıca Ozan Tufan'ın performansına ayrı bir parantez açarak, "Ozan Tufan sadece çalımla değil pasla da rakibi oyunu düşürüyor, bu başka bir meziyet." ifadelerini kullandı.

Tümer Metin ayrıca Enner Valencia'nın henüz istenilen seviyeye gelmemesine değinerek, "bence Enner Valencia bu kadro derinliğinde son kez ilk 11'de görev aldı, son kez şansını kullandı." şeklinde konuştu.

İŞTE TÜMER METİN'İN GÖZTEPE 2-3 FENERBAHÇE MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

"Olağanüstü bir kadro kuruldu deniyor ama bu kadronun şu ana kadar tam olarak sahaya yansıdığını söyleyemeyiz. Tecrübeli kadrolar bazen sadece insiyatifli oynarlar. Şimdi Fenerbahçe'de iki tane maestro var; Sosa ve Gustavo. Oyunun patronları bunlar ve Fenerbahçe belki de önümüzdeki haftalarda bu oyuncuların etrafını iyi donatarak istediğini oyunu görecek. Fenerbahçe için kendi adına oyunu eksiye sokacak taraflar da var. Artıları da söyleyelim tabii; kadro derinliğinde Erol hocanın avantajları var ve bence Enner Valencia bu kadro derinliğinde son kez ilk 11'de görev aldı, son kez şansını kullandı. Valencia tarafında bir değişiklik olacak. Pelkas da o bölgeye girmekte zorlandı. Ozan Tufan sahneye çıktı ve yine sazı eline aldı, oyunu açtı. Ozan Tufan sadece çalımla değil pasla da rakibi oyunu düşürüyor, bu başka bir meziyet. Fenerbahçe golleri buldu, oyunu yakaladı ve Göztepe karşısında ağırlığını koydu. 3-1 çok garanti skor değil ama Fenerbahçe'nin bu kadrosunun fişi çekmesi lazımdı, çekemediler. Cisse ile iki tane buldular, Pelkas ile kaçırdılar, Samatta ile kaçırdılar, Gustavo ile kaçırdılar. Göztepe kalecisini de tebrik etmek lazım, olağanüstü bir performans sergiledi."