MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Tümer Metin'den Fenerbahçe için transfer itirafı! 'Emre Belözoğlu ile konuştum'
GeriFutbol Son Dakika | Tümer Metin'den Fenerbahçe için transfer itirafı! 'Emre Belözoğlu ile konuştum'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 12.09.2020 - 00:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Tümer Metin'den Fenerbahçe için transfer itirafı! 'Emre Belözoğlu ile konuştum'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Tümer Metin'den Fenerbahçe için transfer itirafı! 'Emre Belözoğlu ile konuştum'
Abone Olgoogle-news

Tümer Metin, Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi anlattı.

Tümer Metin, TRT Spor'da Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe gelen Emre Belözoğu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıkladı.

İşte Tümer Metin'in açıklamaları;

Emre Belözoğlu ile konuştum. Muriqi gittiğinde, bir tane 30 gol yapacak, arkasından da 15 gol yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır abi dedi

'30 GOLÜ ATACAK FORVET...'

Emre Belözoğlu, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle