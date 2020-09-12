Son Dakika | Tümer Metin'den Fenerbahçe için transfer itirafı! 'Emre Belözoğlu ile konuştum'
Tümer Metin, Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi anlattı.
Tümer Metin, TRT Spor'da Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe gelen Emre Belözoğu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıkladı.
İşte Tümer Metin'in açıklamaları;
Emre Belözoğlu ile konuştum. Muriqi gittiğinde, bir tane 30 gol yapacak, arkasından da 15 gol yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır abi dedi
'30 GOLÜ ATACAK FORVET...'
Emre Belözoğlu, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar.
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