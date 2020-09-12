Son Dakika | Tümer Metin'den Fenerbahçe için transfer itirafı! 'Emre Belözoğlu ile konuştum'

Tümer Metin, TRT Spor'da Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe gelen Emre Belözoğu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıkladı.

İşte Tümer Metin'in açıklamaları;

Emre Belözoğlu ile konuştum. Muriqi gittiğinde, bir tane 30 gol yapacak, arkasından da 15 gol yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır abi dedi

'30 GOLÜ ATACAK FORVET...'

Emre Belözoğlu, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar.