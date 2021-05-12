Son Dakika: Tümer Metin'den Beşiktaş yorumu! "Gücü elinden alınmış..."

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Beşiktaş'ın sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldığı karşılaşmayı yorumladı.

İşte Tümer Metin'in Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı değerlendirmesi:

"Şampiyonluk sadece çıktığın rakibine karşı oynadığınla yakalanan bir şey değil, her anı doğru oynaman lazım. Bu akşam berabere bitse, Göztepe'yi kazandığın dakika rakiplerin ne yaptığına bakmayacaktın. Avantajdan dezavantajlı duruma geçmen eleştirilecek taraf. Sezon içinde bu tip maçları oynadı Beşiktaş. Eldeki kuş, daldaki kuştan her zaman iyidir. Görüntü maçı eline aldığın bir görüntü değil, 1-1 olduğunda maçı öyle bitirmek de önemlidir, coşku hata yaptırdı. Sezon genelinde de yaptırdı. Daha önce şampiyonluk yolundan geçmediysen, şampiyonluğu yakalamadıysan detaylar son derece önemli. Bu kadar şampiyonluğu olmayan oyuncu topluluğuyla sorun olur. 1-1 bitse maç, son maçı kazanırım ve şampiyon olurum diyeceksin. Şimdi son hafta 3-0 da kazansan kulağın İstanbul'da olacak. Oyunu da alamayınca stres anbean üzerine bindi Beşiktaş'ın. Sergen hocanın mevcut kadro içinde oyuna edebileceği hamle kalmadı, gücü elinden alınmış bir kadroyla mücadele ediyor. N'Koudou çıkıyor, Necip çıkıyor Rıdvan falan gidiyor. Ne hayal ettireceksin, çok kolay değil bu. Bu virajlarda kolay değil, bu virajlar tecrübeyle geçebileceğin virajlar. Rakip 10 kişiyken, eldeki kuştan olmak bu akşamın üzücü tarafı Beşiktaş adına. Bunun hesabı yapılıyor şu anda. Galatasaray maçı için bir şey demem, tutabilirsin, tutamayabilirsin ama şu da var, oyunundan vazgeçmeyim demiş olabilirsin. Maç 1-0 olsa bugün, geride olsan, yüklen tabi, 2'yi yesen tamam ama 1-1 iken 2'yi yemeyeceksin."