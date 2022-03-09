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Son Dakika: Tümer Metin, İrfan Can Kahveci ile yazışmalarını anlattı! Derbideki kırmızı kart sonrası...

#Tümer Metin#Fenerbahçe#Trabzonspor
Son Dakika: Tümer Metin, İrfan Can Kahveci ile yazışmalarını anlattı Derbideki kırmızı kart sonrası...

Yorumcu Tümer Metin, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart olay olan Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile arasında gerçekleşen yazışmaları anlattı.

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NutSpor YouTube kanalında Fuat Akdağ’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Dahası da Var’ programında değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası kendisine attığı mesajları anlattı.

Türk futbol kamuoyunu ikiye bölen pozisyon için "kırmızı kart doğru" diyen Tümer Metin, "Renklerden bağımsız söylüyorum. Kulüpler, hakemler üzerinde baskı kuralım, bize kırmızı çıkmasın diyor. Bu çok yanlış. Hakem Zorbay Küçük bu pozisyona kırmızı verdi. Ben maçtan sonra İrfan Can ile de yazıştım. Benim ‘hareket kırmızı kart dememe’ üzülmüş. Ağabey - kardeş ilişkisi üzerinden fikirlerimizi WhatsApp üzerinden karşılıklı olarak birbirimize yazdık. Anlaştık mı, anlaşamadık mı orası muamma! Biz de zamanla o hataları yaptık. Biraz fevri davranırız. Futbolcular yapamadıklarının değil, yaptıklarının konuşulmasını ister. Yapamadıklarımız söylendiğinde rahatsız oluruz. Velev ki İrfan’a kırmızı kart çıkmadı, VAR karışmadı. Zaten Zorbay Küçük devam ettirdi. VAR uyarısı sonrası kırmızı kart gösterdi. Eğer VAR çağırmasaydı o zaman Trabzonlular isyan edecekti. 'Bu basmaya nasıl kırmızı vermedin' diyecekti. İşte en büyük paradoks bu!. Orta hakemin o pozisyonu görmesi lazımdı. Yine söylüyorum. Kulüp renklerine takılmadan. Pozisyon kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

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TÜMER METİN NE DEMİŞTİ?

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartı değerlendirmişti.

Tümer Metin'in İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartına ilişkin sözleri şu şekildeydi:

"Bu maçta kırmızı kartı Zorbay hoca çıkarmadı. Maçın hakemi üzerinden Fenerbahçeliler tepki gösteriyor ama Zorbay hoca faul bile vermedi. Peki VAR çağırmasa şu anda başka bir şey konuşuyor olacaktık. Ne olursa olsun sonuç değişmez. İrfan Can bastı. Bana şunu söyleyebilirler 'bu basma pozisyon gereği bir basma, ikisi de topa müdahale ediyor İrfan ayağını çekemez' diye. İrfan Can topa dokunamadığı ve Siopis'in baldırına bastığı anda vücut kırılır. Ayak gitmeye devam etmez. Ama İrfan Can çok geç kaldırdı ayağını. İlk maçtaki Kim Min-Jae pozisyonuna faul bile çalmam, çok net. Bu akşam İrfan Can'ın basmasını atmadan geçseydi, 'atılması gerekirdi' derdim."

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#Tümer Metin#Fenerbahçe#Trabzonspor

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