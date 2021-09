Son Dakika: Tuğba Şenoğlu ve Meryem Boz Spor Arena'nın konuğu oldu! Duygusal anlar... "Futbol abartılıyor..."

Haberin Devamı

Uğur Yapıcı - Spor Arena | Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ve Vakıfbank’ın başarılı sporcuları Tuğba Şenoğlu ve Meryem Boz, Spor Arena’dan Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı.

Vakıfbank’ın hedefleri, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası’ndan öne çıkanları anlatan milli oyuncular, kendilerine yönelik merak edilenleri de açıkladı.

Vakıfbank, geçtiğimiz sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi İkinciliği, Türkiye Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası kazandı. Sezon başlangıcında takımda nasıl bir hava var, yeni sezonda hedefleri nasıl sıralıyorsunuz?

Tuğba Şenoğlu: Geçen sene tek o kupada ikinci olduk ama şimdiki hedefimiz şampiyonluk. Dünyanın en iyi kulüplerinden birisiyiz ve her zaman en büyük başarıları istiyoruz. Elimizden geldiği kadar her şeyi kazanmak istiyoruz, umarım tüm kupalar bizim olur. Sezon başlangıcında bu tarz konuşmalarımız zaten oluyor ama her sezon çoğu kupayı bizim aldığımızı görüyorsunuz. Gücümüzün farkındayız, negatif hiçbir düşüncem yok.

Meryem Boz: Ben takıma yeni takılmışım gibi hissetmiyorum, milli takımdan arkadaşlarımla burada beraberiz. Giovanni Guidetti ile dört yıldır beraber çalışıyoruz. Böyle profesyonel bir takıma gelmek beni çok mutlu ediyor. Vakıfbank hedefleri yüksek olan bir takım, bu hem çok güzel hem de sorumluluk veren bir durum. Bütün kupalara talibiz.

Antrenmanlar, kamplar, arka arkaya maçlar derken yoğun bir yaz dönemi geride kaldı. O periyodu nasıl anlatıyorsunuz?

Meryem Boz: Dopdolu ve çok başarılı bir yaz geçirdik. Her turnuvada başarılı olup ülkemizi voleybolun etrafında birleştirmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Ülkemizi sahada ve saha dışında temsil edebilmek çok güzel, Japonya’dan bile tüylerimiz diken diken oluyordu. İzlenme rekorlarını Olimpiyat Oyunları’nda kırdık, küçük çocuklar bile gece uykusundan uyanıp bizim maçlarımızı izlemiş.

Tuğba Şenoğlu: Çok yoğun bir yaz dönemi geçirdik ama ülkemize kadınların farkını gösterdiğimizi düşünüyorum. Küçük kızlara rol model olduk, Türkiye’yi hep arkamızda hissettik. Arkamızda hep bir güç hissettik ve yalnızlık hissetmedik o yüzden voleybolun seviyesinin yükseldiğini söyleyebilirim, çok mutluyuz.

Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda beşincilik elde ettiniz. Neler yapabileceğimizi gösterdik mi diyorsunuz, yoksa daha iyisi neden olmadı gibi psikolojiye girdiniz mi?

Meryem Boz: Hedefleri yüksek olan insanlarız, madalya ile döndüğümüzde bile üzülür hale geldik. Bizi destekleyenler ‘bravo’ diyor ama acaba daha iyisi olabilir miydi? diye düşünüyor. Çok güzel başarılar kazandık ama ne biz ne de ülkemiz başarıya doymuyor.

Tuğba Şenoğlu: İnsanlar madalya almamıza alıştı ve daha fazlasını istiyor. Hala açız, Güney Kore maçından ve Avrupa Şampiyonası’ndan içimiz buruk şekilde döndük. Önümüzdeki yıllarda daha iyisini yapabileceğimize eminim.

Unutamadığınız maçlar hangisi?

Meryem Boz: Polonya maçı

Ne yapsanız, ne deseniz takipte olan bir kitle var. Bu sevgideki en büyük sebep ne?

Tuğba Şenoğlu: Küçük kızların sanırım rol modeli oluyoruz. Kötü oynasak bile karakterlerimizi sevdikleri için bizleri benimsiyorlar. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bize baktıklarında heyecanlı olanları görüyorum, bu bile beni mutlu ediyor.

Meryem Boz: İnsanlar iki kelime bile bizimle konuştuklarında motive oluyorlar ben bundan mutlu oluyorum. Bazen “Meryem Boz” diyerek yanıma geliyorlar “ben değilim” diyorum, “yalan söylemeyin dövmenizden tanıdım” diyorlar. (gülüyor) Yenildiğimiz maçlar var ama pes ettiğimiz maç yok, bunu insanlara geçirebildik.

Türkiye tam anlamıyla voleybol ülkesi oldu mu?

Meryem Boz: Biz voleybolu duyurmak istiyoruz, futbol daha önde olduğu için biz de aynı seviyede olmak istiyoruz ama ben sadece voleybolun değil, bütün branşların aynı seviyede olmasını istiyorum. Voleybol artık hak ettiği değeri görüyor ama diğer branşlara ne kadar değer verebiliyoruz? Voleybol ülkesi bence olduk ama diğer branşların medyada yeteri kadar yer alması gerekiyor.

“FUTBOL ABARTILIYOR”

Tuğba Şenoğlu: Bazı branşlar çok abartılıyor.

Futbol abartılıyor mu?

Tuğba Şenoğlu: Bence çok abartılıyor, iyi oynadıkları zamanlar oluyor ama onlar her zaman burada. Biz ise tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Bir şeyleri başardığımız için güzel şekilde karşılanıyoruz. Bunu hak ettiğimiz için durum böyle. Tokyo Olimpiyatları’nda başka branşlarda başarı kazanan birçok başarılı sporcu var ama onlar futbolcular veya bizim kadar neden göz önünde değil? Herkese aynı ilgi gösterilse daha adaletli olur.

Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu’nun maç sonu kamera arkasında yaptığı danslar ilgi gördü. Maç öncesi ve sonrasında alışkanlıklarınız var mı?

Tuğba Şenoğlu: Ben çok eğlenceli insanım. Bazen “dur biraz ciddi ol” bile diyebiliyorum. Eğlenmeyi sevdiğim için öyle danslar olabiliyor.

Meryem Boz: Eğlenceli bir takımız ve birbirimizi hem seviyor hem saygı duyuyoruz. Bundan dolayı başarı geliyor, çok güzel bir enerji yakaladık.

Tuğba Şenoğlu maçlardan önce arabesk müzik dinliyormuş, Meryem Boz ise Metallica tutkunu…

Meryem Boz: Arabesk dinlemesine izin vermiyoruz. (gülüyor) Daha hareketli, enerjik şeyler açıyoruz.

Tuğba Şenoğlu: Maçtan önce Orhan Gencebay çalıyordu.

TAKIM ARKADAŞLARININ SÜRPRİZİ MERYEM BOZ’U DUYGULANDIRDI, GÖZLERİ DOLDU…

Meryem Boz Spor Akademisi beklediğin gibi açıldı mı?

Katılanlara teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım yoğunluklarından dolayı gelemediler ama bana sürpriz bir video hazırlamışlar. Konuşmaya başlayamadım bile, onu izlerken ağladım. Çok duygulandım ve gerçekten takım olduğumuzu anladım.

