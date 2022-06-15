Son Dakika: Trezeguet'nin temsilcisi, Trabzonspor için İstanbul'a geliyor!

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Süper Lig'de sezou şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor'da kadro takviyesi için çalışmalar tüm hızırla sürüyor.

Bordo-mavililerin, geçtiğimiz günlerde Mahmoud Trezeguet'yi gündemine aldığı ortaya çıktı.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Trabzonspor'un Mısırlı yıldız için Aston Villa'ya resmi teklifte bulunduğunu duyurmuştu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trezeguet’in temsilcisi Trabzonspor ile sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul’a geliyor.

Bordomavililerin Trezeguet için 3 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 15 pay teklifi yaptığı ancak Aston Villa'nın 4 milyon euro istediği kaydedildi.

Geçen sezon Başakşehir'de dikkat çeken bir performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcunun ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 kez fileleri havalandırırken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.