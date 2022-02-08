Son Dakika: Transferin son gününde Kaan Ayhan sürprizi!

Haberin Devamı

Edgar’ın sakatlığı sonrası hemen Kaan Ayhan için görüşmelere başlayan Trabzonspor , yoğun çabaya rağmen bir türlü Sassuolo’yu ikna edememişti.

Fanatik'in haberine göre; Bordo-Mavili yönetim, transferin bitimine saatler kala tekrar atak yaptı. Teklif 5.5 milyon Euro’ya kadar çıkartıldı. Ancak İtalyanlar, 7-8 milyon Euro’dan geri adım atmıyor. Şartları sonuna kadar zorlayan Fırtına’da, ara transferin son gününde Milli stoper için sürpriz kovalanıyor.

Son teklifine birtakım bonuslar da ekleyen Trabzonspor cephesi, beklemeye geçti. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Devler Ligi’ni de düşünerek şimdiden kadroda istediği Kaan Ayhan’ın transferinin, mevcut tabloda sezon sonuna kalması yüksek ihtimal.