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GeriFutbol Son Dakika | Transferin son gününde Beşiktaş'ta Jack Wilshere sürprizi!
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Futbol
Haber Giriş: 07.10.2020 - 12:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Transferin son gününde Beşiktaş'ta Jack Wilshere sürprizi!

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Beşiktaş'ta transferin son gününde sıcak gelişmeler yaşandı. İngiliz futbolcu Jack Wilshere, Beşiktaş'a önerildi ancak Sergen Yalçın transferi veto etti.

Beşiktaş'ta transferin son günü önemli bir gelişme yaşandı ve İngiltere'den sürpriz bir teklif geldi.

Jack Wilshere adına siyah-beyazlı yöneticilerle temas kuran menajerler West Ham'la sözleşmesini feshetmeye hazırlanan İngiliz oyuncuyu isteyip istemediklerini sordu.

''DAHA FAZLA SAKAT ADAMLA UĞRAŞAMAM''

Teknik direktör Sergen Yalçın ise, "Daha fazla sakat adamlar uğraşamam" diyerek Wilshere'ı veto etti. İngiliz oyuncu kasık sakatlığı nedeniyle üst üste 22 maçta forma giyememişti.

Wilshere transferin son günü West Ham'a bu sözlerle veda etmişti; "West Ham'a geldiğimde büyük hedeflerim vardı ancak neler yapabileceğimi gösteremediğim için hayal kırıklığı yaşıyorum. 28 yaşındayım, başarıya açım, güçlüyüm ve oynamaya hazırım." (Takvim)

Son Dakika | Transferin son gününde Beşiktaşta Jack Wilshere sürprizi

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