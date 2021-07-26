Son Dakika: Transferin hızlı takımlarından Adana Demirspor'dan Emre Mor açıklaması geldi

Süper Lig'e çıktıktan sonra Balotelli, Belhanda gibi yıldızları kadrosuna katan Adana Demirspor, Celta Vigo'da tutunamayan Emre Mor'u gündemine aldıklarını ancak şu anda ilgilenmediklerini açıkladı.

A Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İspanyol ekibinden ayrılacağını açıklayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için "Emre Mor gündemimize geldi ama şu an ilgilenmiyoruz." dedi.

YENİ BAŞLANGIÇ İSTİYOR

Kariyerinde Borussia Dortmund, Galatasaray gibi büyük kulüplerde forma giyen Emre, beklentileri bir türlü karşılayamazken son kulübü Celta Vigo'dan da yeni bir başlangıç yapmak adına ayrılık kararı aldığını belirtti.

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Dünyaca ünlü futbolcuların menajerliğini yapan Raiola ile yeni bir başlangıç yapmak istediğini söyleyen Emre, "Başka bir kulüpte yeniden başlamak için Mino Raiola ile anlaştım. Muhtemelen dünyanın en iyi menajerlerinden birine sahibim." diye konuşmuştu.

KULÜBÜ İZİN VERDİ

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunduğu Celta Vigo'nun bonservissiz olarak takımdan ayrılmasına izin verdiğini belirten Emre, "Şu an yeni bir ortamda, yeni bir başlangıca ihtiyacım var. Bu değişikliğin iyi geleceğini düşünüyorum." demişti.