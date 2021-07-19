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GeriFutbol Son Dakika: Transferin hızlı takımı Eyüpspor, Mohammed Kamara'yı kiraladı
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Futbol
Haber Giriş: 19.07.2021 - 23:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Transferin hızlı takımı Eyüpspor, Mohammed Kamara'yı kiraladı

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Son Dakika: Transferin hızlı takımı Eyüpspor, Mohammed Kamara'yı kiraladı

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, Hatayspor'un 23 yaşındaki Liberyalı forveti Mohammed Kamara ile kiralık olarak anlaştı.

Spor Arena Özel - Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitimine 5. hafta kala 1. Lig'e çıkan ve topladığı 82 puanla rekor kıran Eyüpspor, transferde hızlı adımlar atıyor. 

Umut Bulut, Bogdan Stancu, Cenk Ahmet Alkılıç, Çağlar Şahin Akbaba, Gökcan Kaya, Teddy Mezague, Mehmet Uslu, Yalçın Kılınç gibi isimleri kadrosuna katan Eyüpspor, son olarak Hatayspor'da forma giyen Mohammed Kamara ile kiralık olarak anlaştı.

Hatayspor formasıyla 21 maçta görev alan 23 yaşındaki forvet, 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

Eyüpspor, yaz transfer döneminde 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sadık Baş'ı, Atakaş Hatayspor'a göndermişti.

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