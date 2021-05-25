Son Dakika: Transferin gözdesi Valentin Rosier'den yeni Fenerbahçe açıklaması!

Spor Arena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla noktalayan Beşiktaş'ta tarihi zaferin en önemli isimleri arasında yer alan Valentin Rosier, siyah beyazlı ekiple kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceğine dair konuştu.

Ülkesinin basınından SoFoot'a özel bir röportaj veren Fransız sağ bek, isminin Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin, "Başka bir Türk takımına imza atarsam Beşiktaş'a ve Beşiktaş taraftarına ihanet etmiş gibi hissederim. Böyle bir transfer düşünülemez bile..." dedi.

Sporting Lizbon'a geri dönme ihtimali hakkında da konuşan 24 yaşındaki oyuncu, "Ruben Amorim çok iyi bir teknik direktör ancak onun gelecek planları arasında yer aldığımı sanmıyorum. Şampiyon oldular ve çok iyi bir kadroları var. Ancak Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamaz ve başka bir takımla anlaşamazsam geri dönebilirim." ifadelerini kullandı.

HAYALİM PREMIER LİG

Menajerinin Beşiktaş ile görüştüğünü ve teklifleri görmek istediğini söyleyen Valentin Rosier, hayalinin ise Premier Lig olduğunu açıkladı. Fransız oyuncu, "Her zaman ifade ettiğim gibi hayalim Premier Lig'de oynamak. Bence orası dünyadaki en iyi lig. Menajerim bir süredir Beşiktaş ile görüşüyor. Şampiyonluktan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalimden önce karar vermek istemedim. Hala teklifleri bekliyorum." dedi.

VALENTIN ROSIER'IN SOFOOT'A VERDİĞİ RÖPORTAJIN TRANSFER BÖLÜMÜ ŞU ŞEKİLDE:

Soru: Önümüzdeki sezon nerede olacaksın?

"Sporting Lizbon teknik direktörü Ruben Amorim çok iyi bir hoca. Ancak açık konuşmak gerekirse onun gelecek planlarında yer aldığımı düşünmüyorum. Sezonu şampiyonlukla noktaladılar ve mevcut kadroları çok iyi. Henüz kulüpten kimseyle görüşmedim ancak Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamaz ve başka bir takıma gitmezsem Sporting'e geri dönme ihtimalim var diyebilirim. Bugün Türkiye'de, büyük bir kulüpten bir başka büyük kulübe transfer olmak normalleşmiş durumda. Birçok oyuncu, büyük bir İstanbul takımından bir diğer büyük İstanbul takımına transfer olabiliyor. Ancak ben farklı bir düşünce tarzıyla yetiştim. Şahsen, başka bir Türk takımına imza atarsam Beşiktaş'a ve Beşiktaş taraftarına ihanet etmiş gibi hissederim. Bugünün şartlarında böyle bir transfer benim için düşünülemez bile. Beşiktaş taraftarını çok seviyorum"

Soru: 24 yaşındasın ve birçok transfer yaptın. Herhangi bir kulüpte kalıcı olmak ister miydin?

"Hayalimin Premier Lig'de oynamak olduğunu her zaman söyledim. Orayı dünyanın en iyi ligi olarak görüyorum. Premier Lig'de dünyanın başka hiçbir yerinde bulamayacağınız bir güç, yoğunluk var. Sezon boyunca birçok büyük maç oynanıyor. Şahsi fikrime göre; eğer kendinizi İngiltere'de kanıtlayabilirseniz iyisiniz demektir ve dünyanın diğer her yerinde oynayabilirsiniz. Ve evet, bir kulüpte uzun süre forma giymek isterdim. Bu doğrultuda menajerim, Beşiktaş ile uzun süredir görüşüyor. Ancak şampiyonluktan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinden önce karar vermek istemedim. Hala farklı teklifler için bekliyorum."