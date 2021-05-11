Son Dakika: Transferin gözdesi Salih Uçan'dan flaş Fenerbahçe hamlesi! Galatasaray ve Beşiktaş derken...

Emre Belözoğlu'nun sisteminde kilit rol oynayan Jose Sosa'nın haziran ayında 36 yaşına girecek olması nedeniyle sarı-lacivertlilerin alternatif aradığı ve 27 yaşındaki oyuncuyu bu bölge için düşündüğü belirtildi. Salih, sosyal medya hesabından Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş'ı takibe aldı.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı toplam 40 maçta 3 gol atıp, 7 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu 2012'de Buca'dan Fenerbahçe'ye gelmiş buradan 2014'te İtalyan ekibi Roma'nın yolunu tutmuştu. (Sabah)