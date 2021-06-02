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GeriFutbol Son Dakika: Transferin gözdesi Olimpiu Morutan'dan Galatasaray açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 02.06.2021 - 08:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Transferin gözdesi Olimpiu Morutan'dan Galatasaray açıklaması!

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Son Dakika: Transferin gözdesi Olimpiu Morutan'dan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Steaua Bükreş forması giyen Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, ülkesinde verdiği röportajda Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi.

Spor Arena Dış Haberler - Steaua Bükreş forması giyen Olimpiu Morutan, Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

22 yaşındaki Rumen futbolcu, ülkesinde verdiği röportajda, "Çin'de daha yüksek maaşla mı yoksa Galatasaray'da mı oynamak istersin?" sorusuna, "Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarlarını biliyorum." cevabını verdi.

Olimpiu Morutan, bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 6 gol atarken 12 de asist yaptı. Genç futbolcu tüm kulvarlarda ise 36 maça 8 gol, 15 asist sığdırdı.

Son Dakika: Transferin gözdesi Olimpiu Morutandan Galatasaray açıklaması

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