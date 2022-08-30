Son Dakika: Transferin gözdesi Mauro Icardi için Süper Lig'den yeni talip! Galatasaray derken... Kritik gün yarın...

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain ile yol ayrımında olan ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile defalarca masaya oturan Mauro Icardi hakkında Fransız basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Sarı kırmızlı ekip, Arjantinli futbolcunun aynı zamanda menajeri olan eşi Wanda Nara ile İstanbul'da iki kez görüşmüş ve bu görüşmelerin ardından ilk teklif revize edilmişti. Galatasaray yönetimi, ilk olarak bedelsiz kiralama ve 8.2 milyon Euro'luk maaşının 2.5 milyon Euro'sunu karşılama teklifinde bulunmuştu. Ancak son teklifte bedelsiz kiralama maddesi değişmezken maaş ödemesi 3 milyon Euro'ya yükseltilmişti.

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WANDA NARA AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Görüşmelerin ciddiye binmesinin ardından İstanbul'u gezen Wanda Nara, 2 gün boyunca kaldığı şehirde ünlü restonları, SPA’ları ve boğazı gezdikten sonra kente hayran kalmıştı. Güzel ismin İstanbul'a olan hayranlığının transferde büyük rol oynayacağı belirtilmişti.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Galatasaray'ın eşine olan ilgisi hakkında konuşan Wanda Nara, "Mauro'ya tavsiyede bulunabilirim veya fikir verebilirim ama PSG'den ayrılıp ayrılmayacağına kendisi karar verecek." sözleriyle transfere açık kapı bırakmıştı.

TRABZONSPOR ŞARTLARINI SORDU

Mauro Icardi'nin yeni durağına ilişkin son iddia Fransa'dan geldi. Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Équipe, Galatasaray'ın yakın temasta olduğu Arjantinli golcü için Trabzonspor'un da nabız yokladığını yazdı.

Habere göre; bordo mavili ekip, 29 yaşındaki futbolcunun durumunu sormak için PSG ile temas kurdu. Mauro Icardi transferi için başkent temsilcisinin şartlarını soran Trabzonspor, deneyimli oyuncudan kötü habe aldı. Arjantinli futbolcunun, Trabzonspor'a sıcak bakmadığı belirtildi.

ICARDI İÇİN KRİTİK GÜN YARIN

Mauro Icardi için kritik tarih 31 Ağustos. Eğer Avrupa’da transfer tahtasının kapanacağı bu tarihte İtalya ya da İngiltere’den PSG’nin onaylayacağı teklif almazsa Wanda Nara’nın da onanıyla Galatasaray, Icardi için opsiyonlardan biri olacak.

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ALTERNATİFİ UMUT BOZOK

Galatasaray’ın Icardi’yi beklerken hazırda tuttuğu isimlerden Lorient’lı Umut Bozok’un transferini bitirme noktasına getirdi. 17 milyon TL teklif edilen geçen yılın Süper Lig gol kralı istediği ücreti 22 milyon TL bandına düşürdü. Icardi olmazsa sarı kırmızılıların Umut Bozok’a imza attırması bekleniyor.

TRABZONSPOR BU TRANSFERDE DE DEVREDE

Trabzonspor, Fransa ekibi Lorient takımında forma giyen ve Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin alternatifi olarak düşündüğü Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı.

DHA'nın haberine göre UEFA Şampiyonlar Liginden elenip yolunu UEFA Avrupa Liginde sürdürecek olan Trabzonspor, bir süredir görüştüğü Lorient ile 25 yaşındaki oyuncu Umut Bozokun transferi konusunda anlaşma sağladı.

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Süper Ligden Galatasarayın da Transfer listesinde olan santrfor, bordo mavili ekiple 3 yıllık anlaşmaya imza atacak. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, oyuncuyu birkaç gün içerisinde kente getirerek takıma dahil edecek.

OKAN BURUK'UN TRANSFER İSTEDİĞİ 3 BÖLGE

Bu yaz kadrosuna dokuz yeni futbolcu katan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, 0-0 Trabzonspor karşılaşması sonrası transfer beklentisini bir kez daha dile getirdi. “Takviye istiyoruz. En az 3 transfer için çalışıyoruz” diyen Buruk’un takviye yapılmasını istediği mevkiler ve gerekçeleri şöyle:

1- STOPER: GÜVENiLiR BiR YEDEK OYUNCU YOK

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Bu bölgede Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakçı’dan başka gözü kapalı sahaya sürülecek oyuncu yok. Alternatif isim olarak Christian Luyindama görünüyor ancak teknik heyet bu oyuncuya güvenmiyor ve gönderilmesini istiyor. Galatasaray, şartların uygun olması durumunda 2 stoper birden alacak. İlk aday, Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan. Sarı kırmızılılar, çok yönlü bir oyuncu olan Kaan’ın transferiyle hem yerli oyuncu sayısını artırmış olacak hem de sağ bek, stoper ve önlibero mevkilerine alternatif kazandırmış olacak.

2- KANAT: KEREM VE YUNUS ALTERNATİFSİZ KALDI

Gerek sağ gerekse sol kanatta forma rekabeti gibi bir durum söz konusu değil çünkü bu mevkilerde oynayabilecek futbolcu sayısı son derece sınırlı. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün, alternatifleri olmadığı için, formsuz olsalar dahi sürekli ilk 11’de oynatılıyor. Bu oyunculara rakip olabilecek bir tek Barış Alper Yılmaz var ancak o da henüz ilk 11 seviyesinde görülmüyor. Galatasaray yönetimi bu nedenle kanatlara direkt 11 oynayabilecek kalitede futbolcu alacak.

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3- FORVET: SEFEROViC BEKLENENi VEREMEDi

Galatasaray, Süper Lig’in ilk 4 haftasında sadece 2 gol atarken, bunların ikisi de maçlarda sonradan oyuna giren Bafetimbi Gomis’ten geldi. Bu bölgede ilk 11 oynatılan Haris Seferovic, gerek fizik güç gerekse son vuruş becerisi açısından bekleneni veremedi. Seferovic’in henüz istenen seviyede olmaması ve Gomis’in 37 yaşına gelmiş olmasını dikkate alan sarı kırmızılılar, kaliteli bir santrfor takviyesi yapacak. Bu noktada gözler, PSG’nin dünyaca ünlü golcüsü Mauro İcardi’ye çevrilmiş durumda.

SACHA BOEY KIYMETE BiNDi

Galatasaray’da Sacha Boey sürprizi yaşanıyor. Sezon öncesi iki hazırlık kampına da götürülmeyen ve yeni transfer Leo Dubois sakatlandığı için mecburen ilk 11’de oynatılan Kamerunlu sağ bek, ortaya koyduğu performansla herkesten tam not aldı. Galatasaray yönetimi, İtalya’nın Udinese ve Monza kulüplerinin 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralama teklifinde bulunduğu Boey hakkındaki kararını Trabzonspor maçı sonrasına bırakmıştı. 21 yaşındaki futbolcu, Trabzon’da beklentilerin çok üstünde futbol oynayıp takımın en iyi ismi olunca, takımda kalmasına karar verildi. Geçen yıl 1 milyon 150 bin Euro’ya Rennes’den transfer edilen Boey, bu sezon da sarı kırmızılı formayı giymeye devam edecek.