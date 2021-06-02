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GeriFutbol Son Dakika Transferi Haberi: Adana Demirspor'da Samet Aybaba'dan Mario Balotelli açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 02.06.2021 - 17:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transferi Haberi: Adana Demirspor'da Samet Aybaba'dan Mario Balotelli açıklaması!

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Son Dakika Transferi Haberi: Adana Demirspor'da Samet Aybaba'dan Mario Balotelli açıklaması!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba, transfer gündemlerindeki Mario Balotelli hakkında açıklamalar yaptı.

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

'ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

RadyoBir'e konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Balotelli kaliteli bir oyuncu. Sıkıntıları var, çözmeye çalışacağız. Futbol bu, şans vereceksiniz. Bir şeyleri doğru yapmaya çalışacaksınız. O da doğru yapmaya yakın geldiğinde, ortaya keyifli bir şey çıkıyor zaten. Olmadı, yaptırımlar var." dedi.

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Samet Aybaba sözlerini, "Ondan yeterli verimi almayı isteyeceğiz, kalitesini ortaya koymasını isteyeceğiz, onunla ilgili bir sürü şey uygulayacağız. Ama onun niyeti de çok önemli." şeklinde sürdürdü.

GÖKHAN GÖNÜL YANITI

Gökhan Gönül iddialarına da yanıt veren Aybaba, "Gökhan Gönül listemizde yok. Biz liste yaptık, yönetime verdik." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B takımlarından Monza'da forma giyen Balotelli, beklenen performansı sergileyemedi ve 14 maçta forma giyip 6 gol kaydetti.

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