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Futbol
Haber Giriş: 02.09.2021 - 21:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Transferde Beşiktaş'tan Pjanic bombası! KAP'a bildirildi, İstanbul'a doğru yola çıktı

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Miralem Pjanic'i transferini KAP'a bildirdi. Dünyaca ünlü yıldız, İstanbul'a gelmek için yola çıktı. Pjanic'in siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya bildireceği kadroda yer alması bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Barcelona forması giyen Miralem Pjanic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Siyah beyazlı ekip, 31 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti. Beşiktaş'ın söz konusu transfer için oyuncunun kendisiyle ve Katalan kulübüyle anlaşmaya vardı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Siyah-beyazlılar, Pjanic'in transferini "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleriyle KAP'a bildirdi.

Son Dakika: Transferde Beşiktaştan Pjanic bombası KAPa bildirildi, İstanbula doğru yola çıktı

BEŞİKTAŞ İÇİN YOLA ÇIKTI

Miralem Pjanic, İstanbul'a gelmek için özel bir uçakla yola çıktı. Boşnak yıldızın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atması ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi listesine eklenmesi bekleniyor.

UÇAKTAN PAYLAŞTI

Yıldız futbolcu, uçakta çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak siyah-beyazlı taraftarları da heyecanlandırdı.

Son Dakika: Transferde Beşiktaştan Pjanic bombası KAPa bildirildi, İstanbula doğru yola çıktı

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MAAŞININ BİR KISMINI BEŞİKTAŞ ÖDEYECEK

Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miralem Pjanic, Katalan temsilcisinde yıllık yaklaşık 9 milyon Euro maaş alıyor. Siyah-beyazlıların, yıldız oyuncunun maaşının 2 milyon 250 bin euroluk kısmını ödeyeceği kaydedildi.

A TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI

Katalan ekibi, Miralem Pjanic'i La Liga a takım listesinden çıkararak yerine 17 yaşındaki Gavi'yi ekledi.

Son Dakika: Transferde Beşiktaştan Pjanic bombası KAPa bildirildi, İstanbula doğru yola çıktı

60 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU

31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl Juventus'tan 60 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Miralem Pjanic geçtiğimiz sezon 30 maçta görev almış takımına gol ya da asistlik katkı sağlayamamıştı.

Son Dakika: Transferde Beşiktaştan Pjanic bombası KAPa bildirildi, İstanbula doğru yola çıktı

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