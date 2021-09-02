Son Dakika: Transferde Beşiktaş'tan Pjanic bombası! KAP'a bildirildi, İstanbul'a doğru yola çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Barcelona forması giyen Miralem Pjanic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Siyah beyazlı ekip, 31 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti. Beşiktaş'ın söz konusu transfer için oyuncunun kendisiyle ve Katalan kulübüyle anlaşmaya vardı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Siyah-beyazlılar, Pjanic'in transferini "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleriyle KAP'a bildirdi.

BEŞİKTAŞ İÇİN YOLA ÇIKTI

Miralem Pjanic, İstanbul'a gelmek için özel bir uçakla yola çıktı. Boşnak yıldızın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atması ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi listesine eklenmesi bekleniyor.

UÇAKTAN PAYLAŞTI

Yıldız futbolcu, uçakta çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak siyah-beyazlı taraftarları da heyecanlandırdı.

MAAŞININ BİR KISMINI BEŞİKTAŞ ÖDEYECEK

Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miralem Pjanic, Katalan temsilcisinde yıllık yaklaşık 9 milyon Euro maaş alıyor. Siyah-beyazlıların, yıldız oyuncunun maaşının 2 milyon 250 bin euroluk kısmını ödeyeceği kaydedildi.

A TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI

Katalan ekibi, Miralem Pjanic'i La Liga a takım listesinden çıkararak yerine 17 yaşındaki Gavi'yi ekledi.

60 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU

31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl Juventus'tan 60 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Miralem Pjanic geçtiğimiz sezon 30 maçta görev almış takımına gol ya da asistlik katkı sağlayamamıştı.

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