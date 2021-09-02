Son Dakika: Transferde Beşiktaş'tan Pjanic bombası! Bu akşam İstanbul'a geliyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Barcelona forması giyen Miralem Pjanic'i gündemine aldı.

TRT Spor'un haberine göre; siyah beyazlı ekip, 31 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Beşiktaş'ın söz konusu transfer için oyuncunun kendisine ve Katalan kulübüne resmi teklif yaptığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Transferi hakkında son görüşmelerin yapıldığı Boşnak futbolcu, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor.

Son dakikada bir pürüz çıkmaması halinde Miralem Pjanic akşam saatlerinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek ve Şampiyonlar Ligi listesine eklenecek.

MAAŞI 14 MİLYON

Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miralem Pjanic, Katalan temsilcisinde yıllık yaklaşık 14 milyon Euro maaş alıyor.

60 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU

31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıl 60 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.

Miralem Pjanic geçtiğimiz sezon 30 maçta görev almış takımına gol ya da asistlik katkı sağlayamamıştı.

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