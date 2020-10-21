Son Dakika | Transferde Beşiktaş'a Cenk Tosun önerisi

Kadrosunu 10 yeni isimle güçlendiren siyah-beyazlılar, Ocak ayı için transfer çalışmaları başladı. Sabah'ın haberine göre; Burak Yılmaz'ın ayrılmasının ardından Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ı renklerine katan yönetim, ikinci bir santrfor için büyük uğraşlar sarf etmiş ancak istediği isimlerden olumlu yanıt alamamıştı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Sadece bir santrfor alamadık, onu da Ocak ayında alacağız" sözlerinin arkasındaki ismin, kasım ayında sahalara dönecek Cenk Tosun olduğu belirtildi.

Forvet arayışlarına hız veren siyah-beyazlılara sürpriz bir teklif İngiltere'den geldi. Everton, sakatlığı geçen ve sahalara dönmeye hazırlanan Cenk Tosun'u Beşiktaş'a önerdi. Yılda 3.6 milyon euro'ya mal olan milli oyuncunun tüm masraflarının karşılanması durumunda bir yıllığına Beşiktaş'a dönmesine sıcak bakıldığı iletildi. Beşiktaş yönetimi Cenk'i geri istiyor. Ancak vergiler düşünce cebine 2 milyon euro giren Cenk'le ilgili son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.

BEŞİKTAŞ'TA 77 GOLE KATKISI VAR!

Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla 142 karşılaşmada görev yaptı. Milli forvetimiz bu dönem içerisinde rakip fileleri 64 kez havalandırdı, 13 kez de gol pası verdi; toplamda 77 gole direkt olarak katkı sağladı. Cenk, kariyerindeki en skorer dönemi Beşiktaş forması altında gerçekleştirdi.

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiliz ekibinde toplam 51 resmi maçta forma giydi. Cenk Tosun bu periyotta 10 gol atarken, 6 da asist yapmayı başardı. Cenk , Kasım ayının ikinci haftasında sahalara geri dönebilecek.

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