Son Dakika: Transfer resmileşti! Valentin Rosier yeniden Beşiktaş'ta...

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon Futbol Takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı.



Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’taki makamında ağırladığı Valentin Rosier’e “Yuvana hoş geldin” diyerek başarılar diledi.



Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier’e yuvana hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

ROSIER: HAYATIMDA İLK KEZ KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM

Rosier yeniden Beşiktaş'a gelmesiyle ilgili olarak, "Transfer zorlu bir süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru bir kariyer tercihi yapmanız gerek. Bazen şartlar istediğiniz yönde ilerlemenize engel olur. Bazen de duygularınız ağır basar. Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim çünkü bazı anlar paradan değerlidir. Çünkü burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi." ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİ 4.5 MİLYON EURO

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayacak. Rosier için sezon sonunda 4.5 milyon Euro bonservis ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacak olan genç futbolcuya yıllık 1 milyon 350 bin Euro ödenecek.