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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2021 - 19:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Transfer resmileşti! Valentin Rosier yeniden Beşiktaş'ta...

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Son Dakika: Transfer resmileşti! Valentin Rosier yeniden Beşiktaş'ta...

Son dakika haberi... Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier'yi yeniden kadrosuna kattığını duyurdu. Rosier ise yaptığı açıklamada, "Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim çünkü bazı anlar paradan değerlidir" diyerek yeniden Beşiktaş'a transfer olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son Dakika: Beşiktaşta Rosier çılgınlığı İşte ödenecek bonservis ve maaş...
Son Dakika: Beşiktaş'ta Rosier çılgınlığı! İşte ödenecek bonservis ve maaş...

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon Futbol Takımımızın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’taki makamında ağırladığı Valentin Rosier’e “Yuvana hoş geldin” diyerek başarılar diledi.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier’e yuvana hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Son Dakika: Transfer resmileşti Valentin Rosier yeniden Beşiktaşta...

ROSIER: HAYATIMDA İLK KEZ KALBİMİN SESİNİ DİNLEDİM

Rosier yeniden Beşiktaş'a gelmesiyle ilgili olarak, "Transfer zorlu bir süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru bir kariyer tercihi yapmanız gerek. Bazen şartlar istediğiniz yönde ilerlemenize engel olur. Bazen de duygularınız ağır basar. Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim çünkü bazı anlar paradan değerlidir. Çünkü burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Transfer resmileşti Valentin Rosier yeniden Beşiktaşta...

BONSERVİSİ 4.5 MİLYON EURO

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayacak. Rosier için sezon sonunda 4.5 milyon Euro bonservis ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacak olan genç futbolcuya yıllık 1 milyon 350 bin Euro ödenecek.

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